Labdarúgás

1 órája

﻿Szurkolói ankétot rendeztek Karcagon

Címkék#Karcagi SC#szurkolói ankét#labdarúgás

Nem csak a futball terén, de a körítés tekintetében is szépen lépdelnek előre. A Karcagi SC-nek az utánpótlás nevelés, a létesítmények területén és nem mellékesen persze a felnőtt csapat szereplését illetően sincs egyáltalán szégyenkezni valója az utóbbi időben. Két nappal ezelőtt egy szurkolói ankét keretében pedig szurkolóikat is tájékoztatták jövőbeni elképzeléseikről.

Jegesi László

Kedden délután a Karcagi SC csapatának edzésének megtekintésével indult a program, majd az új játékosokkal beszélgethettek kötetlenül az érdeklődők és választ kaphattak olyan kérdésekre is, ami a a szezon indítása óta merült fel bennük.

Karcagi SC, szurkolói ankét
Szurkolói ankétot tartott a Karcagi SC
Fotó: Karcagi SC/Facebook

Szurkolói ankét a Karcagi SC-nél: a fejlesztésekről és a bérletekről is szó esett

Szepesi Tibor, Karcag polgármestere is részt vett a szurkolói ankéton, aki kérdésekre válaszolva VIP és egy úgynevezett „B” bérlet terveiről beszélt, aminek az egy mérkőzésre szóló ára megegyezne a mostani belépőjével, de birtokosának nem kellene sorban állnia érte a hazai találkozók előtt.

Szóba került az infrastruktúra fejlesztése is, amelynek keretében két edzőpálya létesítése szerepel. Közülük egyet világítással is felszerelnének, ami már a felnőtt, valamint az utánpótlás csapatok a következő téli felkészülésének elősegítéséhez is nagyban hozzájárulhatna.

A jövő nemzedékének kérdését sem lehetett megkerülni ezen az összejövetelen sem, velük kapcsolatban kézzelfogható bizonyítékok vannak arra, hogy ezen a területen is fejlődik a klub. Róluk sem feledkeznek meg tehát, és tehetséges gyerekeikre külön figyelmet fordítanak a jövőben még inkább. Tolnai Zsombor példája ékes bizonyíték erre, akit most további fejlődése érdekében Tiszafüredre adott kölcsön a klub.

