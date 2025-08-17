augusztus 17., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Okosan szeretne játszani a Karcag a Vasas ellen

Címkék#NB II#Vasas FC#Karcagi SC#Varga Attila

A negyedik forduló következik a labdarúgó NB II-ben. Az elmúlt három mérkőzésén jól helytálló Karcagi SC ezúttal az eddigi legnehezebb ellenfelével találkozik, ugyanis a feljutásra is esélyes Vasas FC érkezik a Liget úti Sportcentrumba.

Jegesi László

Elégedett lehet eddigi szereplésével a Karcagi SC együttese, hiszen a nyitófordulóban Mezőkövesd ellen egyéni hibák miatt elszenvedett vereség után talpra állt és pontokat szerzett a következő két mérkőzésén. Szegeden ráadásul bravúros döntetlen ért el, de akár győzhetett is volna a csapat, ha jobb döntéseket hoznak bizonyos helyzetekben játékosai és nincs az a hazai gól a meccs rendes játékidejének utolsó percében. Vasárnap pedig azt a nagymúltú Vasast fogadják a Liget úti sporttelepen, amely csapattól pár évvel ezelőtt még négy osztály különbség választotta el a nagykunsági együttest.

Szakács Levente, Karcagi SC, NB II, labdarúgás
Szakács Levente (labdával) jó játékára is szüksége lesz a Karcagi SC csapatának a Vasas ellen
Fotó: Nagy Balázs

Merkantil Bank Liga, 4. forduló

Karcagi SC (7.)–Vasas FC (4.)

Karcag, vasárnap 17.30

Most pedig mindössze két pont a különbség kettejük között, vagyis esetleges hazai siker esetén akár helyet is cserélhetnének az NB II tabelláján. Ne szaladjunk azonban ennyire előre. A bevezetőben már szó volt róla, hogy vereséggel indította a szezont a Karcag, a mezőkövesdi vereséget jórészt egyéni hibáknak, valamint a rutintalanságnak lehetett betudni. A Soroksár ellen hazai pályán azonban gyorsan javított az együttes, Szegeden pedig olyan bravúr pontra voltak képesek Varga Attila fiai, amelyre igazán csak kevesen számítottak. Itt a győzelem maradt el amiatt, mert döntő helyzetekben nem jó megoldásokat választottak a játékosok, valamint azért, mert a hajrában már nem sikerült kellőképpen koncentrálniuk.

Az együttes továbbra sem képes azonban kilencven percen keresztül folyamatosan jól teljesíteni, a csapategység viszont valamennyi nehézségen átsegítette eddig őket. Szegeden a jó kezdés és Sághy Félix sérülése után az első félidő második felében szinte eltűnt a pályáról a vendég gárda és csak a második félidőben találkozhattak velük újra szimpatizánsai. Akkor viszont ismét a jó arcukat mutatták, és kis híján megnyerték a találkozót.

Mostani ellenfelük a Vasas nagyon gyatrán kezdte a bajnokságot, a Csákvár fölényesen győzött ellenük a Fáy utcában. A súlyos vereség (1–4) után fejek is hullottak a porba, vagyis többen kimaradtak a következő Kecskemét elleni kezdőből. Jót tehetett a csapatnak edzőjük, Erős Gábor alapos fejmosása, hiszen az NB I-ből tavasszal kiesett KTE otthonában nyerni tudtak, mint ahogy hétfőn a Békéscsaba ellen is, amelyen megcsillogtatták már támadójátékuk erényeit is. Védelmük is gólképesnek bizonyult azonban, így csak szoros csatában tartották otthon a pontokat.

– Ugyanúgy készültünk a Vasasra is, mint bármelyik másik ellenfelünkre – nyilatkozta hírportálunknak Varga Attila, a Karcagi SC vezetőedzője. – Azt viszont el kell ismerni, hogy a keretük még az NB I. alsórégiójában is megállná a helyét. Ellenfelünk mindig megnyomja a mérkőzés elejét, gyors ritmusban, rengeteg labda nélküli mozgással játszanak az első félórában, ezt viszont nem lehet 90 percen keresztül fenntartani, különösen ebben a melegben. Emiatt nagyon okosan kell játszanunk az első félidőben, középső zónás védekezéssel, szoros emberfogással készülünk. Ha ezt sikerül megvalósítani, akkor a második játékrészben már több esélyünk lehet majd a pontszerzésre. 

A legutóbbi bajnokin megsérült Sághy Félixen kívül továbbra sem számíthatnak a csapatkapitány Székely Dávid valamint Vida Máté játékára sem.

A forduló további mérkőzései: Vasárnap: Mezőkövesd–Szentlőrinc, 17.30, Kozármisleny–Soroksár, Tiszakécske–Szeged, Békéscsaba–BVSC, Csákvár–Budafok, Ajka–Honvéd, 19.00. Hétfő: Kecskemét–Videoton, 20.00.

 

