Kerékpár

2 órája

Halmozták a top 10-es helyezéseket Lengyelországban a karcagi bringások

Címkék#kerékpár#Karcagi Sport Egyesület#verseny

A két héttel ezelőtti Székely Körverseny után az elmúlt öt napban Lengyelországban, a Tour Bitwa Warszawska 2.2-es besorolású viadalon szerepelt a Karcagi Sport Egyesület profi kerékpáros csapata, ahol rendre az élmezőnyben végeztek bringásaik.

Varga Csaba

A klub hivatalos honlapjának beszámolója szerint, a mazóviai vajdaságban rendezett viadalon többnyire az oldalszél játszotta a főszerepet, minden etapon mezőnyhajrára volt kilátás, habár az első napon egy erős szökés megtréfált jó néhány csapatot. Az első, 171 kilométeres penzum igencsak hektikus viaskodást hozott, a Karcagi Sport Egyesület egyik kiválósága, Filutás Viktor harcban volt a legjobb tízért, ám az utolsó métereken felért a csoportjára egy másik sor, így tizenhetedikként zárt. Másnap már kontrolláltabban mozgott a mezőny, a hajrában a karcagiak olasz légiósa, Andrea Colnaghi helyezkedett kiválóan, aki a kilencedik helyen gurult át a célvonalon.

Karcagi Sport Egyesület a lengyel versenyen
A lengyelországi versenyen is kitett magáért a Karcagi Sport Egyesület csapata
Forrás: Karcagi SC

A szél sem fogott ki rajtuk, bravúroztak a Karcagi Sport Egyesület kerékpárosai a lengyel versenyen

A szél játszotta a főszerepet a harmadik napon, amely igencsak megnehezítette a kerekesek dolgát, ám végül összezártak a sorok, így mezőnyhajrá döntött, melynek során két top 10-es helyet is összehoztak a karcagiak, közülük Colnaghi a hetedik, míg Kárpáti Bálint a nyolcadik helyen futott be.

A folytatásban Klembów és Ossów környékén egy 156 kilométeres szakasz várt a mezőnyre. A nap szökésében Kárpáti is ott volt, ám tudható volt, hogy a cseh ATT Investments, valamint a helyi csapatok sprintre hozzák majd a végét. Ez így is történt, a technikás mezőnyhajrában aztán Colnaghi az előkelő tizedik helyen ért célba.

A viadal egy igencsak látványos varsói körözéssel zárult, ahol Colnaghi ismét hozta a kötelezőt, és a legjobb tíz között, egészen pontosan a hetedik helyen végzett az erős és népes mezőnyben.

 

