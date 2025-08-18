37 perce
A dobogón szeretne végezni a Kenderes
Ahogy tartja a mondás, két dudás nem fér meg egy csárdában. A Kenderesi VSE csapatánál azonban ennél több „dudás” van, ugyanis a már eddig is kiváló támadósorba még több remek játékos érkezett, így Csillag Sándor vezetőedzőnek nem lesz könnyű dolga összerakni az együttest.
Felemás érzések kavarogtak Csillag Sándorban, a Kenderesi VSE vezetőedzőjében a szezont követően. A 2023/2024-es idényt a 12., az előző kiírást pedig az 5. helyen zárta az együttes, ami óriási előrelépés, ugyanakkor egy pici hiányérzet mégis maradt a trénerben, mert meglátása szerint jó pár pontot elhullajtottak, amellyel akár a dobogóra is odafértek volna és a kupában is a negyeddöntőben estek ki tizenegyesekkel, így a főtábláról is csak egy hajszállal maradtak le.
Határozottan ki lehet jelenteni, hogy erősödött a nyáron az együttes a tavalyi szezonhoz képest, hiszen több olyan játékos érkezett, aki meghatározó volt korábbi csapatában a vármegye I-ben. Pesti Zoltán és Vadász Bence Mezőtúrról, Oros Péter Kisújszállásról, Simon Gergő és Pápai Tamás pedig Fegyvernekről csatlakozott a kerethez. A távozók listáján is öt név szerepel: Farkas Nándor, Kálai Béla, Karsai András is elhagyta az együttest (új csapatuk azonban jelenleg nem ismert), míg Kolompár Róbert a Vámospércs, Csala Patrik pedig a Kisújszállás gárdáját erősíti a továbbiakban.
– Július 10-én kezdtük a felkészülést, hetente három edzésünk van, ebből kettő labdás, egy pedig erőnléti Deme-Zsoldos Mónikának köszönhetően, aki erőnléti edzőként csatlakozott a szakmai stábhoz – avatott be a csapat felkészülésébe Csillag Sándor. – Öt felkészülési mérkőzést játszottunk: A Kondorossal 5–5-ös döntetlent játszottunk, majd Abádszalókon 9–2-re nyertünk, ezt követően a Rákóczifalvát 4–1-re győztük le, a Dévaványa ellen pedig 8–3-as sikert arattunk. Ezt követő hétvégén nem volt meccsünk, helyette egy csapatépítő programot szerveztünk, most legutóbb pedig a főpróbán a Mezőtúrtól 5–1-re kikaptunk.
A csapat érdekeit kell előtérbe helyezniük a Kenderesi VSE játékosainak
Kenderesen határozottan kijelentették, hogy a cél a dobogós helyek elérése, hiszen az előző idényben is kevés hiányzott ehhez. Ugyan a mezőny is erősödött, emiatt nem lesz könnyű dolga a csapatnak odaérni az első három helyezés valamelyikére, de mindent megtesznek majd ezért és bíznak benne, hogy az új szerzeményekkel együtt összejöhet a kitűzött cél.
– Sokszor elvitt minket a hév az előző szezonban, ezért higgadtabbnak kell lennünk – beszélt Csillag Sándor vezetőedző arról, hogy miben kell előrelépnie a csapatnak. – „Sok a dudás a csárdában”, ezért fontos lesz, hogy a játékosoknak lentebb kell adniuk az egojukból és a csapat érdekeit előrehelyezni, mert csak így lehetünk sikeresek. Sok kiváló támadónk van, akik közül senkit nem szeretnék kihagyni, emiatt szerkezetet kell majd váltani, de bízunk benne, hogy jól sül majd el.
Csapatunk fölényes győzelemmel biztosította be továbbjutását – galériával