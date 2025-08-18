A dobogón szeretne végezni a Kenderes

Felemás érzések kavarogtak Csillag Sándorban, a Kenderesi VSE vezetőedzőjében a szezont követően. A 2023/2024-es idényt a 12., az előző kiírást pedig az 5. helyen zárta az együttes, ami óriási előrelépés, ugyanakkor egy pici hiányérzet mégis maradt a trénerben, mert meglátása szerint jó pár pontot elhullajtottak, amellyel akár a dobogóra is odafértek volna és a kupában is a negyeddöntőben estek ki tizenegyesekkel, így a főtábláról is csak egy hajszállal maradtak le.

Erősödött a Kenderesi VSE kerete a nyári időszakban

Fotó: Pesti József/ MW-archív

Határozottan ki lehet jelenteni, hogy erősödött a nyáron az együttes a tavalyi szezonhoz képest, hiszen több olyan játékos érkezett, aki meghatározó volt korábbi csapatában a vármegye I-ben. Pesti Zoltán és Vadász Bence Mezőtúrról, Oros Péter Kisújszállásról, Simon Gergő és Pápai Tamás pedig Fegyvernekről csatlakozott a kerethez. A távozók listáján is öt név szerepel: Farkas Nándor, Kálai Béla, Karsai András is elhagyta az együttest (új csapatuk azonban jelenleg nem ismert), míg Kolompár Róbert a Vámospércs, Csala Patrik pedig a Kisújszállás gárdáját erősíti a továbbiakban.

– Július 10-én kezdtük a felkészülést, hetente három edzésünk van, ebből kettő labdás, egy pedig erőnléti Deme-Zsoldos Mónikának köszönhetően, aki erőnléti edzőként csatlakozott a szakmai stábhoz – avatott be a csapat felkészülésébe Csillag Sándor. – Öt felkészülési mérkőzést játszottunk: A Kondorossal 5–5-ös döntetlent játszottunk, majd Abádszalókon 9–2-re nyertünk, ezt követően a Rákóczifalvát 4–1-re győztük le, a Dévaványa ellen pedig 8–3-as sikert arattunk. Ezt követő hétvégén nem volt meccsünk, helyette egy csapatépítő programot szerveztünk, most legutóbb pedig a főpróbán a Mezőtúrtól 5–1-re kikaptunk.

A csapat érdekeit kell előtérbe helyezniük a Kenderesi VSE játékosainak

Kenderesen határozottan kijelentették, hogy a cél a dobogós helyek elérése, hiszen az előző idényben is kevés hiányzott ehhez. Ugyan a mezőny is erősödött, emiatt nem lesz könnyű dolga a csapatnak odaérni az első három helyezés valamelyikére, de mindent megtesznek majd ezért és bíznak benne, hogy az új szerzeményekkel együtt összejöhet a kitűzött cél.