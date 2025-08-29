47 perce
Újabb rangadó vár a Szajolra, kíméletlen lenne a kapu előtt a Kenderes
Alighogy lezárult az első forduló, máris jön a következő. A vármegye I. második körének egyik legizgalmasabb párharca a Kenderesi VSE és a Szajol KLK összecsapása lesz, hiszen az erőviszonyok alapján nagyon nehéz megmondani előre, hogy melyik csapat hagyja el győztesen a pályát.
Sűrű volt az elmúlt időszak a Szajol KLK labdarúgói számára, hiszen hétvégén a Magyar Kupában a Rákóczifalvát legyőzték, hétfőn pedig kiderült, hogy szeptemberben a Paksi FC ellen játszhatnak. Alighogy felocsúdtak a szajoliak a sorsolás okozta sokkból, szerdán már bajnokit játszott az együttes a Jászberény ellen, most hétvégén pedig egy újabb rangadó vár rájuk, ugyanis a vármegye I. második fordulójában a Kenderesi VSE vendégei lesznek.
Vármegye I., 2. forduló
Kenderesi VSE–Szajol KLK
Szombat, 17.00
A Szajol szerdán még bajnoki mérkőzést játszott, melyet a hétvégi Magyar Kupa-forduló miatt kellett későbbre halasztani. Donkó Krisztián együttese mindkét mérkőzést sikerrel vette, hiszen a kupában a Rákóczifalvát (6–1), míg a bajnokság első fordulójában a Jászberényt (2–1) győzte le.
Ezzel szemben a Kenderes legutóbb előző hétvégén lépett pályára, amikor is az újonc Abádszalókot múlta felül a vártnál nehezebben 3–2-re. Csapata teljesítményével Csillag Sándor sem volt elégedett, azonban a győztes rajt mindenképpen fontos volt a kenderesiek számára.
Érdekesség, hogy a két együttes az előző szezonban is a második fordulóban találkozott először (akkor fordított pályaválasztással), akkor a szajoliak 2–1-re megnyerték az összecsapást.
Szombaton is elégedettek lehetnének Donkó Krisztiánék egy hasonló eredménnyel, azonban ezúttal nehezebb feladat vár rájuk, hiszen ezúttal idegenben kell pályára lépniük, ráadásul a Kenderes is erősödött a nyári időszakban.
Mesterszemmel
Csillag Sándor, a Kenderesi VSE vezetőedzője: – Az első fordulóban elmaradt a várttól a játékunk, nem tudtuk lezárni a meccset, sokat kell majd javulnunk. A Szajol eddig is jó csapat volt, rutinos játékosokkal, most a nyári erősítéseinek köszönhetően peidg szélesedett a repertoárjuk és bármire képesek a győzelemért. Sok nézőre és jó hangulatra számítok, illetve jobb játékot várok az együttesemtől és bízunk benne, hogy a Paks kicsit elveszi a Szajol figyelmét. Gyorsabb labdakihozatalokra lesz szükségünk a három ponthoz, emellett pedig a helyzetkihasználásban is kíméletlenebbnek kell lennünk.
Donkó Krisztián, a Szajol KLK vezetőedzője: –Még most vagyunk túl a hétvégi kupameccsen, a sorsoláson és a Jászberény elleni bajnokin, így az utóbbi napok sűrűn alakultak. Próbálok majd rotálni és fitten tartani a játékosokat, bízom benne, hogy ez sikerül majd. Sokat igazolt a Kenderes nyáron, erősödtek, gyors játékosaik vannak és előrefelé nagyon jók. Az előző meccsen nem voltunk koncentráltak, mindenkinek a Paks elleni találkozón jár az esze, de ezen változtatnunk kell hétvégére. Ettől viszont nem félek, és remélem, hogy jó eredményt tudunk majd elérni.
Várható kezdőcsapatok
Kenderes: Nagy Ivó – Vadász Bence, Karika Mihály, Dáné Szebasztián, Váradi István – Budai Bence, Lisznyai Sándor– Pesti Zoltán, Csikós Lajos, Oros Péter – Bajnók Imre.
Szajol: Haris Ádám – Kacskó János, Kiss Zsolt, Csajbók Zoltán, Kutus Henrik – ifj. Szedlák Zoltán, Kovács Richárd, Kómár Szabolcs, Harcsa Olivér – Benedek Nándor, Szentmiklósi Dániel.
A vármegye I. második fordulójának további párosításai:
Szombat: Tószeg–Szolnoki MÁV, Jászberény–Cserkeszőlő, Tiszaszentimre–Kisújszállás, Törökszentmiklós–Jánoshida, Jászfényszaru–Zagyvarékas, 17.00. Vasárnap: Rákóczifalva–Abádszalók, Lurkó Focimánia–Mezőtúr, 17.00.