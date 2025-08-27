augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Két fordulót is teljesítenek a héten csapataink

Címkék#Tiszaföldvár#Martfű#Magyar Kupa

Sűrű hét vár a megyei NB III-as alakulatokra. A másodosztály utánpótlásaihoz hasonlóan most három csapatunk is kétszer lép pályára: a Tiszafüred hazai környezetben fogadja újonc riválisát, a Martfű a fővárosban a Honvéd ellen szerepel, míg a Tiszaföldvár Kunszentmártonban a Csepelt látja vendégül.

Jegesi László

Remekeltek csapataink a hét végi Magyar Kupa fordulóban, négyen – közöttük az NB III-as Tiszafüred és a Martfű – is bebocsátást nyertek a legjobb hatvannégy közé. (A Karcag alanyi jogon ötödikként képviseli majd a vármegyét.) Most viszont a fókusz újra a bajnokságon van, a harmadosztályú együttesek két kört is teljesítenek a héten. Kezdésként az Észak-Keleti csoportban ma a Tiszafüred egy eddig kiválóan szereplő újonccal, a Dél-Keletiben pedig a Martfű a még nyeretlen Honvéddal idegenben folytatja a szezont, míg a pillanatnyilag utolsó Tiszaföldvár a Csepelt fogadja Kunszentmártonban.

A Martfű gárdája a Budapest Honvédhoz látogat.  


Északkeleti csoport
Tiszafüredi VSE (6.)–Tarpa SC (7.)
Tiszafüred, szerda 17.30

Két jó formában lévő csapat találkozóját láthatja az, aki szerda késő délután kilátogat a Lipcsey Elemér Sporttelepre Tiszafüreden. Ráadásul mindkét gárda érdekelt még a Magyar Kupában, azaz győzelmet ünnepelhettek a hét végén is. A hazai gárda sérültjei szépen gyógyulnak, de Farkas Jeromos még nem, a kapuban viszont Lisztes Bence talán vállalja a játékot. Biztató, hogy az utóbbi két meccsén az együttes nem kapott gólt, a Tarpa ellen azonban nehezebb dolguk lehet majd a fiúknak. A zömében ukrán futballistákkal felálló vendégek újoncként szerepelnek, ennek ellenére szervezett csapat benyomását keltették eddig, és erős ellenfelekkel szemben is helytálltak. A Sényőt egy hét alatt kétszer – a bajnokságban és a kupában egyaránt – is elpáholták, amely eredmény kellő tiszteletet érdemel.

Délkeleti csoport

Budapest Honvéd FC (15.)–Martfűi LSE (10.)
Honvéd MFA Utánpótlás Központ, szerda 17.30

Kemény meccsre számít a Martfű Budapesten, leginkább azért, mert kiszámíthatatlan, hogy milyen felállásban játszik majd ellenük a Honvéd. Hétközi forduló lévén akár több labdarúgót is leadhatnak a „fakóba”, akik alaposan megnehezíthetik Koncz Zsolt fiainak dolgát. Leginkább az okoz problémát, hogy emiatt nem lehet tudni, milyen szerkezetben lépnek ellenük pályára a hazaiak. A rendelkezésre álló videók alapján elvileg ismerik a játékukat, de lehetnek meglepetések, amire nem számíthatnak. Mindezek ellenére a tiszazugi gárda szeretné irányítani és kontrollálni a mérkőzést, kijavítani a Gyula elleni otthoni vereséget, de csak a helyszínen dől el, hogy milyen sikerrel teszik majd ezt. Jó hír, hogy Balla Zalán és Kriska Norbert is a csapattal edzenek már, de bajnoki meccsen még nem bevethető egyikőjük sem.

Tiszaföldvár SE (16.)–Csepel SC (6.)
Kunszentmárton, szerda 17.30

Teljesen eredménytelen a Tiszaföldvár játéka, a mezőnyben ugyan elfogadhatót nyújt a gárda, de pont nélkül áll eddig a bajnokságban. Most pedig a Magyar Kupából is kiesett alacsonyabb osztályú ellenfelével szemben, hiába volt a nagy labdabirtoklási fölénye a teljes mérkőzésen, kapura lövés nélkül képtelenség nyerni. Kevés az igazi támadó a csapatban, befejező csatár pedig végképp nem áll Korom Tibor edző rendelkezésére. Mondhatjuk, hogy peches vereséget szenvedtek a hosszabbítás utolsó pillanataiban kapott góllal a REAC otthonában, de ez is csak magyarázkodás lenne a sikertelenségekre. Mostani vendégeik viszont jól kezdték a bajnokságot, egész pontosan két győzelemmel, majd egy vereség és egy döntetlen ezek mellett még az idei mérlegük. A tiszazugi együttes szeretné azonban megörvendeztetni végre szurkolóit.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu