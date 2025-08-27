Két fordulót is teljesítenek a héten csapataink

Remekeltek csapataink a hét végi Magyar Kupa fordulóban, négyen – közöttük az NB III-as Tiszafüred és a Martfű – is bebocsátást nyertek a legjobb hatvannégy közé. (A Karcag alanyi jogon ötödikként képviseli majd a vármegyét.) Most viszont a fókusz újra a bajnokságon van, a harmadosztályú együttesek két kört is teljesítenek a héten. Kezdésként az Észak-Keleti csoportban ma a Tiszafüred egy eddig kiválóan szereplő újonccal, a Dél-Keletiben pedig a Martfű a még nyeretlen Honvéddal idegenben folytatja a szezont, míg a pillanatnyilag utolsó Tiszaföldvár a Csepelt fogadja Kunszentmártonban.

A Martfű gárdája a Budapest Honvédhoz látogat.



Északkeleti csoport

Tiszafüredi VSE (6.)–Tarpa SC (7.)

Tiszafüred, szerda 17.30

Két jó formában lévő csapat találkozóját láthatja az, aki szerda késő délután kilátogat a Lipcsey Elemér Sporttelepre Tiszafüreden. Ráadásul mindkét gárda érdekelt még a Magyar Kupában, azaz győzelmet ünnepelhettek a hét végén is. A hazai gárda sérültjei szépen gyógyulnak, de Farkas Jeromos még nem, a kapuban viszont Lisztes Bence talán vállalja a játékot. Biztató, hogy az utóbbi két meccsén az együttes nem kapott gólt, a Tarpa ellen azonban nehezebb dolguk lehet majd a fiúknak. A zömében ukrán futballistákkal felálló vendégek újoncként szerepelnek, ennek ellenére szervezett csapat benyomását keltették eddig, és erős ellenfelekkel szemben is helytálltak. A Sényőt egy hét alatt kétszer – a bajnokságban és a kupában egyaránt – is elpáholták, amely eredmény kellő tiszteletet érdemel.

Délkeleti csoport

Budapest Honvéd FC (15.)–Martfűi LSE (10.)

Honvéd MFA Utánpótlás Központ, szerda 17.30

Kemény meccsre számít a Martfű Budapesten, leginkább azért, mert kiszámíthatatlan, hogy milyen felállásban játszik majd ellenük a Honvéd. Hétközi forduló lévén akár több labdarúgót is leadhatnak a „fakóba”, akik alaposan megnehezíthetik Koncz Zsolt fiainak dolgát. Leginkább az okoz problémát, hogy emiatt nem lehet tudni, milyen szerkezetben lépnek ellenük pályára a hazaiak. A rendelkezésre álló videók alapján elvileg ismerik a játékukat, de lehetnek meglepetések, amire nem számíthatnak. Mindezek ellenére a tiszazugi gárda szeretné irányítani és kontrollálni a mérkőzést, kijavítani a Gyula elleni otthoni vereséget, de csak a helyszínen dől el, hogy milyen sikerrel teszik majd ezt. Jó hír, hogy Balla Zalán és Kriska Norbert is a csapattal edzenek már, de bajnoki meccsen még nem bevethető egyikőjük sem.