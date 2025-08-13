„Türelem kell és sok munka” – új edző irányításával kezdi a szezont a Kisújszállás

Ugyan nem sikerült jól a szezonkezdet a Kisújszállási SE számára, végül a nyolcadik helyre ért be az együttes a vármegye I.-ben. Ez köszönhető volt az edzőváltásnak is, Újfalvi Eriktől Kelemen Lajos vette át a csapat irányítását, ennek köszönhetően pedig a teljesítmény is javult. A szezon végén pedig ismét trénert váltottak a klubnál – Kelemen Lajos viszont játékosként a gárdánál maradt –, és Szívós Gergő vezetésével kezdődött el a felkészülés. A kisújiak pedig az előző idényhez hasonlóan idén is a középmezőnyt célozták meg.

A tavalyi nyolcadik helyezését szeretné megismételni idén is a Kisújszállási SE

Fotó: Pesti József/MW-archív

Időre van még szüksége a Kisújszállási SE csapatának, hogy összekovácsolódjon

– Milyen csapatot vett át a nyáron?

– Voltak távozóink, olyan is, aki alapembernek számított. Próbáltunk igazolni, alapvetően hosszú távon gondolkodunk, szeretnénk beépíteni a fiatalokat. Egy összetartó csapatot vettem át, van egy fiatalabb mag, akikre építhetünk a jövőben, és a hozzáállással is maximálisan elégedett lehetek – mondta hírportálunknak Szívós Gergő vezetőedző.

– Milyen változások történtek a keretben?

– Oros Péter Kenderesre, Kisari Tibor Dévaványára, Lukovszki Attila Jászfényszarura, Patkós Péter Túrkevére, Balázs Gergely pedig Ausztriába igazolt. Sikerült őket pótolni, hiszen Domokos Attila Sárrétudvariból érkezett, Hajdu Zsolt és Balajti Tamás Hajdúszoboszlóról csatlakozott, Varga Zsolt Karcagnál volt legutóbb Imre Zoltán pedig Kunhegyesről tért vissza hozzánk.

– Hogyan zajlott a felkészülés a csapatnál?

– Július 7-én kezdtük a munkát, hetente háromszor edzünk egy mérkőzés mellett. A Sárrétudvarival kétszer találkoztunk, egyszer döntetlent játszottunk egyszer pedig kikaptunk. A Püspökladány ellen 6–6-os döntetlent játszottunk, a főpróbán pedig legutóbb az Abádszalókot legyőztük 5–0-ra.

– Milyen célokat tűztek ki az előttünk álló szezonra?

– A legnagyobb célunk az, hogy összekovácsolódjon a csapat. Alapvetően pedig a vezetőséggel egyeztetve azt beszéltük meg, hogy a középmezőnyben végezzünk, szóval ha sikerülne megismételni a tavalyi 8. helyezést, akkor elégedettek lennénk.