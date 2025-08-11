56 perce
Rutinos játékosok távoztak, fiatalok érkeztek a Lurkó Focimániához
A 2024/2025-ös bajnokságot a 10. helyen zárta Balázs Béla együttese a vármegyei I. osztályban. A vezetőedző célja, hogy idén a Lurkó Focimánia a mezőny első felében végezzen, bár a nyár jelentős játékosmozgása új kihívások elé állította.
A tavalyi idényben a Lurkó Focimánia teljesítette célkitűzését, és bejutott a vármegyei élvonal legjobb tíz csapata közé. A 10. hely megszerzése ugyan megfelelt az elvárásoknak, de több mérkőzés után maradt hiányérzet a csapatban. Az új idényben a cél alapvetően a mezőny első fele, ám a nyár folyamán jelentősen átalakult a keret: több rutinos játékos távozott, helyükre pedig többnyire fiatal labdarúgók érkeztek. A változásokról és a felkészülésről Balázs Béla vezetőedző nyilatkozott.
Fiatal játékosok érkeztek a Lurkó Focimánia csapatához
– Hogyan értékeli a csapat előző szezonját?
– Összességében elégedett vagyok, mert a célkitűzésünket teljesítettük: az első tízben szerettünk volna végezni, és a 10. helyet el is értük. Emellett sok fiatal mutatkozott be a felnőttek között és többsége élt is a lehetőséggel. Ugyanakkor voltak olyan mérkőzések, ahol bőven maradt bennem hiányérzet, mert éreztem, hogy többre is képesek lettünk volna.
– Az új bajnoki idénynek milyen célkitűzésekkel vágnak neki?
– A tavalyi szezonzáró után abban maradtunk, hogy emelünk az elvárásokon, és a mezőny első felét, tehát a nyolcadik helyet célozzuk meg. Ez azonban nem csak rajtunk múlik, ugyanis nagyban befolyásolja ezt, hogy kik távoznak, és kiket tudunk igazolni. A nyár folyamán nagy mozgások történtek, és jelenleg elég nehéz az új csapatot összeraknom. Több rutinos, alapemberünk távozott, helyettük főleg nagyon fiatal játékosok érkeztek, így a rutin egyelőre hiányzik, a csapat még formálódik.
– Milyen változások történtek a keretben vagy a stábban a nyár folyamán?
–Több, évek óta alapembernek számító játékos távozott. Hárman – Nagy András, Szász Levente és Szecskó Máté – az újjáalakult Jászkisér csapatához igazoltak haza. Bodnár Szabolcs több játéklehetőség miatt Besenyszögre ment, Ács Milán az NB III-as Martfűhöz igazolt, Kis Balázs és Cziczás Martin pedig Zagyvarékasra. Pintér Richárd és Csontos Gábor szüneteltetik a pályafutásukat. Az érkezők többsége fiatal, néhány posztra pedig még keresünk játékosokat, így a végleges keret még nem állt össze. Csontos Sándor (17 esztendős) két év után tért vissza hozzánk, és a 18 éves Szabadkai István is nálunk folytatja, mindketten a Szolnoki MÁV-tól érkeznek. Törökszentmiklósról csatlakozott a kerethez Dobrosi Dominik (16) és Szentpéteri Tamás (17), Németh György (18) Abonyból tette át a székhelyét. Leo Jostwerner (25) pedig Németországból, az SC Ostenlandból igazolt át, ő már régebb óta velünk edzett, de most sikerült elintézni az átigazolást. Egy-két játékos még van, aki velünk készül, de még nem dőlt el a sorsuk.
– A csapat nyári felkészülési programja hogyan zajlott, hogyan zajlik?
– Hetente két edzést és általában két edzőmérkőzést tartunk. A felkészülés fő célja eddig az volt, hogy megismerjem az új játékosok felfogását, és feltérképezzem, ki melyik poszton vethető be. Több edzőmeccsen is próbajátékosok szerepeltek, volt, amikor három új arc is először pályára lépett. Még időre van szükségünk, hogy a csapat teljesen összecsiszolódjon.
– Milyen szakmai vagy taktikai változások várhatóak az új idényben?
– Az alapvető elképzelés az volt, hogy a nyolc közé kerüljünk, de erősödött a bajnokság mezőnye, illetve minden azon múlik, hogyan áll össze a csapat, és mit tudunk kihozni a játékosokból. Fiatal kerettel dolgozunk, így a fejlődés és az összhang megteremtése az elsődleges feladat, ehhez pedig a taktikai elképzeléseket is folyamatosan igazítjuk majd.