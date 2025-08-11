Rutinos játékosok távoztak, fiatalok érkeztek a Lurkó Focimániához

A tavalyi idényben a Lurkó Focimánia teljesítette célkitűzését, és bejutott a vármegyei élvonal legjobb tíz csapata közé. A 10. hely megszerzése ugyan megfelelt az elvárásoknak, de több mérkőzés után maradt hiányérzet a csapatban. Az új idényben a cél alapvetően a mezőny első fele, ám a nyár folyamán jelentősen átalakult a keret: több rutinos játékos távozott, helyükre pedig többnyire fiatal labdarúgók érkeztek. A változásokról és a felkészülésről Balázs Béla vezetőedző nyilatkozott.

Máté-Fazekas Attila azon kevesek egyike, aki a rutinos játékosok közé tartozik a Lurkó Focimánia csapatánál

Fotó: Nagy Balázs

Fiatal játékosok érkeztek a Lurkó Focimánia csapatához

– Hogyan értékeli a csapat előző szezonját?

– Összességében elégedett vagyok, mert a célkitűzésünket teljesítettük: az első tízben szerettünk volna végezni, és a 10. helyet el is értük. Emellett sok fiatal mutatkozott be a felnőttek között és többsége élt is a lehetőséggel. Ugyanakkor voltak olyan mérkőzések, ahol bőven maradt bennem hiányérzet, mert éreztem, hogy többre is képesek lettünk volna.

– Az új bajnoki idénynek milyen célkitűzésekkel vágnak neki?

– A tavalyi szezonzáró után abban maradtunk, hogy emelünk az elvárásokon, és a mezőny első felét, tehát a nyolcadik helyet célozzuk meg. Ez azonban nem csak rajtunk múlik, ugyanis nagyban befolyásolja ezt, hogy kik távoznak, és kiket tudunk igazolni. A nyár folyamán nagy mozgások történtek, és jelenleg elég nehéz az új csapatot összeraknom. Több rutinos, alapemberünk távozott, helyettük főleg nagyon fiatal játékosok érkeztek, így a rutin egyelőre hiányzik, a csapat még formálódik.

– Milyen változások történtek a keretben vagy a stábban a nyár folyamán?

–Több, évek óta alapembernek számító játékos távozott. Hárman – Nagy András, Szász Levente és Szecskó Máté – az újjáalakult Jászkisér csapatához igazoltak haza. Bodnár Szabolcs több játéklehetőség miatt Besenyszögre ment, Ács Milán az NB III-as Martfűhöz igazolt, Kis Balázs és Cziczás Martin pedig Zagyvarékasra. Pintér Richárd és Csontos Gábor szüneteltetik a pályafutásukat. Az érkezők többsége fiatal, néhány posztra pedig még keresünk játékosokat, így a végleges keret még nem állt össze. Csontos Sándor (17 esztendős) két év után tért vissza hozzánk, és a 18 éves Szabadkai István is nálunk folytatja, mindketten a Szolnoki MÁV-tól érkeznek. Törökszentmiklósról csatlakozott a kerethez Dobrosi Dominik (16) és Szentpéteri Tamás (17), Németh György (18) Abonyból tette át a székhelyét. Leo Jostwerner (25) pedig Németországból, az SC Ostenlandból igazolt át, ő már régebb óta velünk edzett, de most sikerült elintézni az átigazolást. Egy-két játékos még van, aki velünk készül, de még nem dőlt el a sorsuk.