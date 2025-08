Nagyvárad után Szolnokon folytatja kosárválogatottunk

Elöljáróban annyit, hogy a világbajnokságot majd 2027-ben Katarban fogják megrendezi 32 csapat részvételével. Jelenleg az előselejtező második körénél tart a mezőny. A mienk Romániával és Észak-Macedóniával szerepelnek egy csoportban, amelyből az első két gárda jut tovább és folytathatja novemberben a kvalifikációs sorozatot.

Pallai Tamás és társai szorgalmasan készültek a selejtezősorozatra

Forrás: Girgász Péter

Az elmúlt szombaton több mérkőzést is lejátszottak a selejtező sorozatban, az A-jelű hármasban a korábbi Olaj-edző Oliver Vidin által irányított szlovák válogatott hazai pályán játszva 73–60-ra legyőzte Svájcot. Ami bennünket is érint a B-csoportban pedig Románia 80–72-re nyert az észak-macedónok kumanovói otthonában. Változatos egy meccset vívtak a felek, a hajráig fej-fej mellett haladtak, a záró felvonás 57–55-ös állásról indult. Az utolsó negyedet azonban román együttes tíz ponttal megnyerte, így 80–72-es értékes idegenbeli győzelmet arattak. Sikerük kulcs volt a jó védekezés mellett, hogy lepattanó csatát 45–33-ra megnyerték, és 12 triplát is dobtak. Legeredményesebb embereik Lucas Tohatan (21/15) és Dragos Dicolescu (18/12 és 11 lepattanó) voltak. Szerdán este pedig csapatunkat fogadják Nagyváradon.

Egy kicsit visszatekintve a múltba az egyik legemlékezetesebb román–magyar meccset a 2017-es Eb csoportkörében játszották Kolozsváron, ahol kilencezer néző előtt csapatunk 80–71-re győzött, ezzel a legjobb 16-közé jutott. Az utóbbi összecsapás egyik hőse, akkor az Olaj színeiben játszó Vojvoda Dávid volt, aki 26 pontot dobott. A gólerős hátvéd nyolc esztendő múltán is segíti válogatottunkat.

– Egy teljesen új kerettel állunk neki a selejtezősorozatnak, a keret nagy része kicserélődött, vannak játékosok, akik sérülés miatt nem tudtak csatlakozni a csapathoz – nyilatkozta a BB1.hu-nak Vojvoda Dávid. – Helyettük rengeteg újonc lett behívva, a keret fele most fog debütálni éles meccsen a válogatottban. Azt gondolom ez egy szép kihívás számukra, de mi idősebb játékosok azért vagyunk itt, hogy segítsük és támogassuk őket mindenben. Nem zöldfülű játékosokról beszélünk, bebizonyították, hogy helyük van a keretben, azt gondolom nem lesz gondjuk azzal, hogy felvegyék a ritmust.