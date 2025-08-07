Féltucat szolnoki érem az utánpótlás ob-n

A szolnoki csapat, ezúttal is kitett magáért, hiszen a négy ezüst- és két bronzérem mellett számos értékes helyezést szereztek az erős és népes mezőnyben. Közülük Bakos Bence és Lánczi Zaránd egyesben és csapathajóban is érmes helyezést könyvelhetett el. Mind ezek dicsérik az edzők: Bordács Balázs, Dobler Dóra, Fodor Soma, Pető István és Tarsoly István munkáját.

A szolnokiak utánpótlás csapata ismét eredményesen szerepelt az ob-n

Forrás: szolsport

Eredmények:

Ezüstérmesek: Bakos Bence K-1 500 m U18, Bakos Bence–Budai Kevin K-2 5000 m U18, Szabó Anna Dóra–Mészáros Enikő (DKSE)–Veres Csongor–Tamási Bence K-4 500 m vegyes U16, Lánczi Zaránd K-1 1000 m U18.

Bronzérmesek: Bakos Bence K-1 200 m U18, Nagy Zsombor–Molnár Brúnó–Bablinszki Bence–Lánczi Zaránd K-4 5000 m U18.

Ötödik helyezettek: Budai Kevin–Lánczi Zaránd K-2 1000 m U18, Tamási Bence–TKKSE K-4 500 m U16.

Hatodik helyezettek: Budai Kevin–Lánczi Zaránd K-2 500 m U18, Sándor Lili–DVTK SE K-4 500 m U18, Balázs Levente C-1 2000 m U15, Budai Kevin–Molnár Zénó–Bablinszki Bence–Bakos Bence K-4 1000 m, Huszár Olivér–Till Máté–Szabó Deli Bálint–Radácsi Dániel (TKKSE) K-4 5000 m U18, Molnár Zénó K-1 5000 m U18, Sándor Lili–Blényesi Luca (DKSE)–Nagy Zsombor–Molnár Brúnó K-4 500 m vegyes.

Hetedik helyezettek: Szabó Anna Dóra K-1 5000 m U18 , Sándor Lili–DVTK SE K-4 1000 m U18, Kis-Batka Imola Johanna C-1 200 m és 500 m U23, Nagy Zsombor–Molnár Brúnó–Huszár Olivér–Szabó Deli Bálint K-4 1000 m U18.

Nyolcadik helyezettek: Tamási Bence–Veres Csongor K-2 2000 m U16, Sándor Lili–DVTK SE K-4 5000 m U18.

Kilencedik helyezett: Királymezei-Hajdú Csanád–Kiss Péter Szabolcs K-2 500 m U15.

Tizedik helyezett: Molnár Zénó K-1 1000 m U18.