Tavaly a Karcag és Tiszafüred sokáig menetelt a Magyar Kupában

Az NB-s bajnokságok indulása után a Magyar Kupa küzdelmei is megkezdődnek a hétvégén. A részvételt kivívók között található négy vármegyei csapatunk is, akik számára még csak a felkészülés kezdődött el, tétre most játszanak először. Két kört kell mennie azoknak, akik a főtáblát – ahol már az első és másodosztályú együttesek is bekapcsolódnak a küzdelmekbe – is el szeretnék elérni. Nincs előnyben az alsóbb osztályú gárda sem döntetlen esetén, hosszabbítás, és büntető párbaj várhat azokra, akik kilencven perc alatt nem tudják eldönteni a mérkőzést.

A Magyar Kupa a vármegyei csapatoknak is megkezdődik a hétvégén

Fotó: Kiss János

Magyar Kupa 2025/2026

Jászfényszarui VSE–FC Hatvan

Jászfényszaru, szombat 14.00

Nagy változásokon ment keresztül a Jászfényszaru játékosállománya a nyáron. A felkészülést három héttel ezelőtt kezdő együttestől többen is távoztak a korábbi edzővel, Kemecsi Lászlóval Nagykátára. A Tüdős Dávid, Besenyi Gábor edző páros azonban úgy érzi, hogy nem csak mennyiségben, de minőségben is sikerült pótolni az eligazolt labdarúgókat. Tudomásuk szerint a szombati ellenfelüknél is átalakult a keret, az elkerült játékosok helyére elsősorban reményteljes fiatalok érkeztek. Ellenfelük előrébb tart a felkészülésben, már bajnoki találkozót is játszottak, mégis szeretne meglepetést okozni a Jászfényszaru, vagy legalább egy jó meccset játszani velük.

Aqua-General (Hajdúszoboszló)–Tiszafüredi VSE

Hajdúszoboszló, szombat 16.30

Nagyot menetelt és csak a negyedik körben a Fradi ellen esett ki a Magyar Kupából a Tiszafüred legénysége az előző kiírásban. Emlékezetes mérkőzésen, mindössze egy góllal maradt alul a magyar bajnokkal szemben Dorcsák Zoltán csapata, életreszóló élményt kapva a sorstól. Az új szezon első fordulójában a nemrégiben még NB III-as vetélytárs Hajdúszoboszló otthonában kellene kivívniuk a továbbjutást. Ellenfelük legutóbb a második helyen végzett vármegyéje első osztályú bajnokságában, és a hírek szerint feljutást tervei vannak idén. A Tisza tó partiaknál nem számíthatnak a szemsérüléssel bajlódó Horváth Máté és a kéztörést szenvedő Győri Benjámin játékára sem.