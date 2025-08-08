augusztus 8., péntek

Labdarúgás - Magyar Kupa

1 órája

Két vármegyei gárda már biztosan ott lesz a Magyar Kupa harmadik fordulójában

Címkék#Rákóczifalva SE#REAC#Martfűi LSE#Tiszafüredi VSE

A Magyar Kupa második fordulójában hat Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei csapat is pályára léphet. Magyar Kupa a főszerepben: biztosan lesz helyi továbbjutónk, hiszen Szajol és Rákóczifalva egymás ellen mérkőzik, a többiek pedig fővárosi, illetve NB III-as ellenféllel néznek szembe. Az augusztus végi játéknapokon kiderül, kik csatlakozhatnak a harmadik forduló mezőnyéhez.

Varga Csaba

A Magyar Labdarúgó Szövetségben elkészítették a MOL Magyar Kupa 2. fordulójának sorsolását, amelyben hat Szolnok vármegyei csapatunk is érdekelt lesz.

magyar kupa
A tiszafüredi csapat Hatvanban is győzelemnek és továbbjutásnak akar örülni a Magyar Kupa 2. fordulójában
Fotó: Pesti József

Mol Magyar Kupa

Mivel sorsolás szeszélye folytán két együttesünk, a Szajol és a Rákóczifalva egymás ellen játszik közülük az egyik, a párharc győztese biztosan bejut a 3. fordulóba. Nyilván a többi gárda szeretne minél tovább jutni.

Az elmúlt kiírásban a Tiszafüred a negyedik fordulóig menetelt csak a bajnoki címvédő Ferencváros tudta megállítani a kék-sárgákat. Most az ugyancsak harmadosztályú, csoportbeli riválisuk a Hatvan vendégei lesznek. A szebb napokat is látott Szolnoki MÁV is NB III.-as csapatot fogott ki, a kék-fehérek az elmúlt szezonban a Dél-Nyugati csoportban tizedik helyezett Dunaharasztit fogadják a Tiszaligetben. A Martfű és a Tiszaföldvár egyaránt alsóbb osztályú, fővárosi gárda, a 43. sz. Építők, illetve a REAC otthonában harcolhatja ki a továbbjutást. Az utóbbi együttes a legutóbbi körben az NB III-as Dabast ejtette ki.

A második forduló összecsapásait augusztus 23–24-én rendezik. A párharcok győztesei tehát a harmadik fordulóba jutnak, amelybe bekapcsolódnak majd az első és a másosztályú gárdák, köztük a legutóbbi kiírásban az ötödik körig jutó Karcagi SC, amely többek között Kecskemétet is legyőzte. Az utóbbi forduló mérkőzéseit majd szeptember 13-14-én rendezik.

A párosítások: FC Hatvan–Facultas-Tiszafüredi VSE, 43. sz. Építők SK–Martfűi LSE, Szajol–Rákóczifalva SE, Szolnoki MÁV FC–Dunaharaszti MTK, REAC–Tiszaföldvár SE.

 

