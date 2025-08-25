Óriási meccsek a Magyar Kupában, a Szajol az egész ország legjobban várt ellenfelét kapta

A Magyar Kupában hétfőn, az M4 Sport stúdiójában tartották meg a 3. forduló sorsolását, ahol eldőlt, ki kivel mérkőzik meg szeptember közepén.

Magyar Kupa: a fehér mezes szolnoki csapat a következő kupakörben is továbbjutásnak akar örülni Fotó: Nagy Balázs

Magyar Kupa: sorsoltak, több vármegyei csapat is pályára lép

A korábbi egyszeres válogatott csatár, Plotár Gyula segítségével készítették el a sorsolást az M4 Sport stúdiójában hétfőn. A szeptember 13–14-i hétvégén 64 csapat lép majd pályára.

Az elmúlt kiírásban a nyolcaddöntőig menetelő Karcagi SC-nek, ezúttal a REAC lesz a vetélytársa, amely a legutóbbi körben a Tiszaföldvárt búcsúztatta. A meccset majd a BLASZ I. osztályban szereplő rákospalotai legénység otthonában rendezik meg. A tavaly a kupában is bravúrosan szereplő Tiszafüredi VSE az ugyancsak az NB III. Északkeleti csoportjában szereplő Putnok együttesét látja vendégül. A Martfűnek is NB III-as vetélytárs jutott, nekik sem kell utazniuk, ugyanis a Délnyugati csoportban érdekelt Dombóvár gárdáját fogadják.

A Szolnoki MÁV FC a múlt szombaton a harmadosztályú Dunaharasztit óriási csatában búcsúztatta, a folytatásban az ugyancsak NB III-as csapat lesz az ellenfele, az ESMTK érkezik majd a Tiszaligeti Stadionba. Az NB I-es együttesek közül a bajnoki címvédő, az előző két idényben döntős Ferencváros, a Vas vármegyei Szarvaskend vendége lesz, pikáns összecsapásnak ígérkezik a Vasas–Puskás Akadémia és a Kecskemét–Újpest páros csata is. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el. Döntetlen esetén 2x15 perces hosszabbítást játszanak a csapatok, ha abban sincs döntés, akkor tizenegyesek következnek.