Szajol hosszabbításban harcolta ki a továbbjutást Mezőmegyeren

A Magyar Kupa első fordulójában kiélezett, helyenként feszült hangulatú találkozón vívta ki a továbbjutást a Szajol KLK.

A Szajol gárdájának a hosszabításban sikerült továbbjutnia a Magyar Kupa első fordulójában

Fotó: Kiss János

Magyar Kupa 1. forduló

Mezőmegyer SE–Szajol KLK 2–4 (1–1, 2–2) – hosszabbítás után

Mezőmegyer, Mezőmegyeri Sporttelep, 100 néző

Vezette: Burzon Márk (dr. Tapodi P. Á., dr. Kádár N. Z.)

Mezőmegyer SE: Kun – Takács Á., Tóth N. L. (Lipták-Pikó B., a szünetben), Nagy P., Nagy B., Balogh M. (Csepregi D., 106.), Miholka (Kurucz, 94.), Kecskeméti, Szabó S., Ulrich (Séllei, 75.), Popucza (Szilágyi Á., 88.) edző: Lőrinczi Attila

Szajol KLK: Haris – Szabó T., Csajbók (Bodnár, 62.), Kiss Zs., Kacskó J. Z. (Benedek N., 62.), Kómár Sz. G., Szedlák Z. (Sárkány A., 88.), Kovács R. M., Szentmiklósi (Harcsa, 62.), Kutus, Suri (Angyal Cs., 88.) edző: Donkó Krisztián

Gólszerzők: Ulrich N. (40.), Takács Á. (87.) ill. Szedlák Z. (16.), Szabó T. (96.), Benedek N. (96., 113.)

A rendes játékidő 2–2-es döntetlennel zárult, a hosszabbításban azonban a vendégek akarata érvényesült. A mérkőzés végére egyre feszültebbé vált a hangulat, több sárga lapot is kiosztott a játékvezető, majd a 119. percben egy kiállítás borzolta tovább a kedélyeket.

Donkó Krisztián: – Bár a rendes játékidőben az utolsó pillanatban sikerült egyenlítenünk, ez főként annak volt köszönhető, hogy hátul is, elöl is sok hibát vétettünk. Az akaratunkkal tudtuk hosszabbításra menteni a mérkőzést. A csapatunk még alakulóban van, hiszen nyolc-kilenc új játékos érkezett a nyáron, emiatt is volt nehéz dolgunk. Még össze kell szoknunk, de jó úton vagyunk. Gratulálok a csapatomnak a továbbjutáshoz.