Kilenc vb-résztvevő kajakos rajtol Szolnokon

Alig két hét múlva már milánói vb-n rajtolnak a legjobb magyar versenyzők, ezért közülük többen kihagyják az országos bajnokságot. A világbajnokságra készülő gyorsasági csapatból kilenc kajakos, valamennyien Tóth Dávid szövetségi kapitány beleegyezésével indulnak majd Szolnokon. Ötszáz párosban a férfiaknál Kurucz Levente és Nádas Bence, valamint a nőknél Kiss Blanka és Lucz Anna is rajthoz áll, és hajóba ül 500 méteren az Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely, Tamási Zsombor alkotta négyes is, közülük az utóbbi kajakos szolnoki nevelés.

Tamási Zsomborék (hátul) Szolnokon hangolnak a milánói vb-re

Fotó: Peter Szalmas / Forrás: kajakkenusport

Magyar versenyzők sokasága az Országos Bajnokságon

A kvartett legutóbb májusban versenyzett, így az egységet felkészítő Velenszki Tamás és Tóth Dávid is egyetértett abban, hogy a magyar bajnokság remek lehetőséget kínál egy utolsó versenyszimulációra, éles körülmények között. A hölgyeknél, a szolnokiak háromszoros Európa-bajnoka, Csikós Zsóka kihagyja az ob-t. Egyik legérdekesebb számnak a K–1 200 méteres verseny ígérkezik, ahol ob eredménye dönt a világbajnoki részvételről. A 16 induló között ott van az olimpiai ezüst- és bronzérmes Gazsó Alida Dóra is, aki tavaszi lábsérülése után először ül hajóba versenykörülmények között. Mellette többek között a szám idei U23-as világ- és Európa-bajnoki bronzérmese, a szolnoki Decsi Dorina, a 2024-es felnőtt vb-harmadik Rugonfalvi-Kiss Janka, valamint Rendessy Eszter, Szegedi Angelina, és Gombás Alíz neve is szerepel az előfutamok rajtlistáin. A hölgyeknél maradva a tiszafüredi nevelésű, Pető Hanna, aki idén U23-as vb és Eb bronzérmet szerzett 500 és 1000 méteres számokban lesz érdekelt. Gazsó mellett Tótka Sándor lesz a másik nagy visszatérő. Az olimpiai bajnok még az esztendő elején jelentette be, hogy pihenőévet tart, igaz, már akkor is hangsúlyozta, hogy az ob-n mindenképp ott lesz, és hat számban (200 és 500 méteren egyesben, párosban, illetve négyesben) is igyekszik majd fontos pontokhoz juttatni az UTE-t.

A vb-n férfi K–1 200 méteren induló Csizmadia Kolos ezúttal a Séra Miklós Emlékfutamokban, azaz K–2 200 (Nádas Bencével) és K–4 200 méteren (Tótka Sándorral, Szendy Maximiliánnal és Keller Gergővel) teszi próbára magát.