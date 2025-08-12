Aki lemaradt, sajnálhatja: máris elfogytak a jegyek a Magyarország–Portugália vb-selejtezőre

Óriási az érdeklődés a magyar labdarúgó-válogatott első hazai világbajnoki selejtezője iránt. A szeptember 9-i Magyarország–Portugália mérkőzésen a Puskás Aréna minden ülőhelye foglalt lesz.

Pillanatok alatt fogytak el a jegyek a Magyarország–Portugália mérkőzésre

Foró: Illusztráció / MLSZ Facebook-oldala

A Nemzetek Ligája 2025-ös győztese ellen Szoboszlai Dominikék 20:45-től lépnek majd pályára. A jegyértékesítés augusztus 11-én indult, először az aranyszintes Szurkolói Klub-tagok, majd augusztus 12-én a többi tag is biztosíthatta helyét a mérkőzésre. Végül augusztus 14-től minden regisztrált szurkoló vásárolhatott volna meccsjegyet – írta az Mlsz.hu.

A hatalmas kereslet miatt a virtuális kapunyitás után alig egy perc alatt tízezrek álltak sorban online.

Fontos információk a Magyarország–Portugália mérkőzésről

Cristiano Ronaldoék vendégszereplésére érvényesek a 2025-ös bérletek, a mérkőzés viszont nem része a Szurkolói Klub pontgyűjtő programjának.

A magyar válogatott három nappal korábban, szeptember 6-án Írországban kezdi meg vb-selejtezős szereplését. Marco Rossi szövetségi kapitány hamarosan nyilvánosságra hozza keretét a soron következő két tétmérkőzésre.