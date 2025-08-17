Megszorongatta a listavezetőt a Martfű – galériával

Bár vereséggel indította idei szezonját a Martfű, a rákövetkező két idegenbeli sikerrel helyreállították a renomét Tiszazugban. A mezőtúri kupagyőzelemmel pedig összesen három meccset is “fogtak” külhonban, de most újfent hazai környezetben kellett megmutatni - ráadásul az egyik bajnokesélyes Gyula ellen, - hogy nem véletlenek voltak az eddigi eredmények. Koncz Zsolt edző abban bízott, hogy fegyelmezett, önbizalommal teli játékkal akár örömet szerezhetnek itthon is szurkolóiknak.

Bátran helytállt a Martfű a bajnokesélyes ellen

Fotó: Nagy Balázs

Martfűi LSE - Gyulai Termál FC 1-2 (0-0)

Martfű, 300 néző, vezette: Sándor Csaba (Benkő, Szilágyi Zs.)

Gólszerzők: Kalmár F. (68.), ill. Szabó Zs. (54.), Trescsula (64.)

Martfű: Kenyeres - Laczkó (Hunya 77.), Székely D., Bogdán B., Antman - Mészáros Gy., Bódai (Kinyig 55.), Boros D. (Bidzilya 55.), Fődi (Vona 64.) - Kalmár, Varga T. Edző: Koncz Zsolt.