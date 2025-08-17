2 órája
Megszorongatta a listavezetőt a Martfű – galériával
Gól nélküli első félidő után a második elején szerzett vezetést a tabella éllovasa, majd ziccert hibázott a házigazda. Ezt és a következő védelmi hibát újabb góllal büntette a Gyula, de hamarosan sikerült szépítenie Koncz Zsolt csapatának. Egyenlítenie azonban már nem tudott, de így sem lehet a Martfűnek szégyenkeznie valója, hiszen alaposan megnehezítette a bajnoki cím egyik legnagyobb várományosának a dolgát.
Bár vereséggel indította idei szezonját a Martfű, a rákövetkező két idegenbeli sikerrel helyreállították a renomét Tiszazugban. A mezőtúri kupagyőzelemmel pedig összesen három meccset is “fogtak” külhonban, de most újfent hazai környezetben kellett megmutatni - ráadásul az egyik bajnokesélyes Gyula ellen, - hogy nem véletlenek voltak az eddigi eredmények. Koncz Zsolt edző abban bízott, hogy fegyelmezett, önbizalommal teli játékkal akár örömet szerezhetnek itthon is szurkolóiknak.
Martfűi LSE - Gyulai Termál FC 1-2 (0-0)
Martfű, 300 néző, vezette: Sándor Csaba (Benkő, Szilágyi Zs.)
Gólszerzők: Kalmár F. (68.), ill. Szabó Zs. (54.), Trescsula (64.)
Martfű: Kenyeres - Laczkó (Hunya 77.), Székely D., Bogdán B., Antman - Mészáros Gy., Bódai (Kinyig 55.), Boros D. (Bidzilya 55.), Fődi (Vona 64.) - Kalmár, Varga T. Edző: Koncz Zsolt.
Megizzadt a listavezető Gyula MartfűnFotók: Nagy Balázs
Alaposan felkészült ellenfeléből a Martfű, a bajnoki cím legnagyobb esélyese egyáltalán nem talált fogást rajtuk az első félidőben. Dominált ugyan a viharsarki együttes ebben a játékrészben is, de olyan helyzeteket nem sikerült kialakítania, amely komoly gólszerzési lehetőséggel kecsegtette volna őket.
Szünet után egy szép góllal megszerezte a vezetést a Gyula, ami után közvetlenül óriási ziccerben hibáztak a tiszazugiak, így elmaradt az egyenlítés. Tíz perc múltán a hazai védelemtől ajándékba kapott labdából viszont kettőre növelte előnyét a vendég gárda (0-2). Nem sokkal később a listavezető is besegített a pályaválasztó szépítő góljába, amihez azért nem érdemtelenül jutott hozzá Koncz Zsolt csapata. Mindent elkövettek a hajrában a házigazda játékosai a második találatért, de a Termál már nem hagyta kiénekelni a sajtot a szájából.
Koncz Zsolt: Ha 1-0 után berúgjuk a ziccerünket, talán minden másképp alakult volna. Azt mondom, hogy így ki lehet kapni, bár fájó ez a vereség is, ha így játszunk a folytatásban is, a pontok sem maradnak majd el. Jó teljesítményünkről az is árulkodik, hogy szurkolóink a mérkőzés után megtapsolták a játékosokat.