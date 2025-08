Békéscsabáról hozta el a három pontot a Martfű

A Martfű is győzelemmel hangolt a bajnoki folytatásra, ám csak az eredménnyel lehetett elégedett edzőjük a mezőtúri kupa találkozón. Tudták, hogy ma több kell a sikerhez, hiszen feltételezhető volt, hogy az újonc Békéscsaba II. ellen az NB II-es keretből is pályára lépnek olyanok, akik segíthetnek a tiszazugiak legyőzésében. Számított erre Koncz Zsolt is, de előzetesen úgy nyilatkozott, hogy függetlenül ettől, csapatának a saját játékát kell erőltetnie ezúttal is.

Három pontot hozott el Békéscsabáról a Martfűi LSE

Fotó: Kiss János/MW-archív

Békéscsaba 1912 Előre II. - Martfűi LSE 1-2 (1-1)

Békéscsaba, 150 néző, vezette: Kiss Dávid (Vilmányi Simon, Szabó Laura Emerencia)

Gólszerzők: Vólent (5. 11-esből), ill. Kalmár F. (40. 11-esből), Varga T. (59.)

Martfű: Gerhát - Laczkó, Székely D., Bogdán B, Antman - Mészáros Gy., Boros D. (Ács M. 73.) - Fődi (Vona 65.), Varga T. (Bidzilya 73.), Bódai (Benke 90.) - Kalmár F. (Zsíros 90.). Edző: Koncz Zsolt.

Egy elkerülhető büntetőből szerzett vezetést a Békéscsaba, de már akkor is érződött, hogy ezen a meccsen lehet keresnivalója a Martfű csapatának. Több ziccert is hibázott Koncz Zsolt együttese, majd a félidő hajrájában csak sikerült egyenlíteni a vendégeknek. Pár perccel később Kalmár Ferenc második tizenegyese ugyan kimaradt, de a fordulás után hasonló elszántsággal pályára lépő Martfű erőfeszítéseit negyed óra múltán mégis siker koronázta (1-2).

Több alkalommal is lezárhatták volna ezt követően a meccset, ám nem sikerült, így izgalmasabban alakult a vége, mint ahogy azt a mérkőzés képe indokolta volna.

Koncz Zsolt: Teljesen más képet mutatott a csapat, amint amilyet a kupamérkőzésen láttunk tőle. Játékban sokkal többet nyújtottunk, a fegyelmezett, koncentrált futball győzelemre vezetett bennünket.