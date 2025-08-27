Nagy pofonba szaladt bele ezúttal a Martfű

A kupatovábbjutás után ezúttal a bajnokságban akarta feledtetni a Gyula elleni hazai vereséget a Martfűi LSE. Felkészülni azonban igazán nem tudott ellenfeléből Koncz Zsolt csapata, hiszen nem tudta, hogy kik játszanak le a második csapatba az első keretből és az sem volt egyértelmű, hogy milyen szerkezetben és elképzelésekkel lép pályára ellenfelük az a hétközi fordulóban. Eddigi két idegenbeli meccsét megnyerte a tiszazugi gárda, ezúttal azonban még nehezebb feladat várt rájuk a korábbiaknál is.

Nem sikerült hoznia a bravúrt a Martfűi LSE gárdájának

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Budapest Honvéd FC II. – Martfűi LSE 5–0 (4–0)

Honvéd MFA Utanpotlas Központ, 200 néző, vezette: ifj. Hartung Miklós (Huszár, Bizderi Nikolett)

Gólszerzők: Petró (17., 44.), Balázs (31.), Ihrig-Farkas (38.), Hancz (53.)

Martfű: Gerhát – Mészáros Gy., Székely D. (Hunya 68.), Bogdán B. (Bódai 42.), Antman - Prozlik - Kinyig (Vona 54.), Boros D., Fődi (Bidzilya 42.), Varga T. (Mahler 42.), Kalmár. Edző: Koncz Zsolt.

Az első perctől kezdve gyorsabban játszott ellenfelénél a Kispest Honvéd, hamarabb reagálták le az eseményeket, a vendégek nem igazán tudtak lépést tartani velük. Kissé enervált, indiszponált játékukkal szinte tálcán kínáltak lehetőségeket az ellenfélnek, akik néhányukkal éltek is. Rögzített szituációból, távoli helyről is szerzett gólt a fővárosi gárda, egyszóval széles volt a paletta. Még az első félidőben három helyen is változtatott Koncz Zsolt edző, de nem igazán érte el a kellő hatást.

Fordulás előtt, majd utána is betalált a vendéglátó, öt gólra növelve a különbséget. Akart ugyan a Martfű, de az igazi tűz ezúttal hiányzott a futballjukból, így ilyen különbséggel is megérdemelten nyert a pályaválasztó.

– Nagy pofonba szaladtunk bele, de biztos vagyok abban, hogy vasárnap javítani tudunk majd. Nem kell lógatni a fejünket, el kell azonban ismernünk, hogy a Honvéd ilyen különbséggel is jobb volt, noha szerencsés és ritkán látható nagy gólokat is szerzett – értékelt a mérkőzés után Koncz Zsolt edző.