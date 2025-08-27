augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
﻿Labdarúgás, NB III

1 órája

Nagy pofonba szaladt bele ezúttal a Martfű

Címkék#NB III#martfűi lse#meccs#labdarúgás

Mint ahogy várni lehetett, a hétközi fordulóban több – pontosan hat – olyan játékos is lehetőséget kapott a Budapest Honvéd együttesében, akik az első keret tagjai és ott ugyan keveset játszanak, de itt húzóembernek számítanak. Nagyon igyekezett a hazai gárda az egész mérkőzésen, a Martfűi LSE próbálta is felvenni a ritmust, de nem igazán tudott lépést tartani gyors játékosaikkal.

Jegesi László

A kupatovábbjutás után ezúttal a bajnokságban akarta feledtetni a Gyula elleni hazai vereséget a Martfűi LSE. Felkészülni azonban igazán nem tudott ellenfeléből Koncz Zsolt csapata, hiszen nem tudta, hogy kik játszanak le a második csapatba az első keretből és az sem volt egyértelmű, hogy milyen szerkezetben és elképzelésekkel lép pályára ellenfelük az a hétközi fordulóban. Eddigi két idegenbeli meccsét megnyerte a tiszazugi gárda, ezúttal azonban még nehezebb feladat várt rájuk a korábbiaknál is.

Budapest Honvéd FC II. – Martfűi LSE meccs
Nem sikerült hoznia a bravúrt a Martfűi LSE gárdájának
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

Budapest Honvéd FC II. – Martfűi LSE 5–0 (4–0)

Honvéd MFA Utanpotlas Központ, 200 néző, vezette: ifj. Hartung Miklós (Huszár, Bizderi Nikolett)

Gólszerzők: Petró (17., 44.), Balázs (31.), Ihrig-Farkas (38.), Hancz (53.)

Martfű: Gerhát – Mészáros Gy., Székely D. (Hunya 68.), Bogdán B. (Bódai 42.), Antman - Prozlik - Kinyig (Vona 54.), Boros D., Fődi (Bidzilya 42.), Varga T. (Mahler 42.), Kalmár. Edző: Koncz Zsolt.

Az első perctől kezdve gyorsabban játszott ellenfelénél a Kispest Honvéd, hamarabb reagálták le az eseményeket, a vendégek nem igazán tudtak lépést tartani velük. Kissé enervált, indiszponált játékukkal szinte tálcán kínáltak lehetőségeket az ellenfélnek, akik néhányukkal éltek is. Rögzített szituációból, távoli helyről is szerzett gólt a fővárosi gárda, egyszóval széles volt a paletta. Még az első félidőben három helyen is változtatott Koncz Zsolt edző, de nem igazán érte el a kellő hatást.

Fordulás előtt, majd utána is betalált a vendéglátó, öt gólra növelve a különbséget. Akart ugyan a Martfű, de az igazi tűz ezúttal hiányzott a futballjukból, így ilyen különbséggel is megérdemelten nyert a pályaválasztó.

– Nagy pofonba szaladtunk bele, de biztos vagyok abban, hogy vasárnap javítani tudunk majd. Nem kell lógatni a fejünket, el kell azonban ismernünk, hogy a Honvéd ilyen különbséggel is jobb volt, noha szerencsés és ritkán látható nagy gólokat is szerzett – értékelt a mérkőzés után Koncz Zsolt edző.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu