Nem volt kérdéses a Martfű továbbjutása

Bár a mérkőzés elején vezetést szerzett a hazai gárda, sikerült elég hamar fordítania a Martfűi LSE-nek. A második félidőben is végig kontrollálta a játékot a vendégcsapat, a harmadik gólja után pedig több alkalommal lezárhatta volna a mérkőzést, de így sem fenyegette veszély győzelmét. A szerdai bajnoki találkozója előtt kulcsembereit is a tervek szerint tudta pihentetni Koncz Zsolt edző.

Hamar átvette a vezetést a Martfűi LSE

Fotó: MICHELLER SZILVIA / Forrás: 43. sz. Építők SK Facebook-oldala

Semmi mást, kizárólag csak a továbbjutást tudta elfogadni csapatától Koncz Zsolt, a Martfű edzője a szombati matinén. A hazaiak egy osztállyal lejjebb szerepelnek a BLASZ I. bajnokságban, míg ellenfelük az NB III.-ban, és csak kettő, míg a tiszazugiaknak öt tétmérkőzés volt már a lábukban ebben a szezonban – ezek a tények is a vendégek nagyobb esélyei mellett szóltak. Érvényre is kellett azonban juttatniuk jobb felkészültségüket, nagyobb tudásukat.

43. Sz. Építők SK–Martfűi LSE 1–3 (1–2)

Budapest, ASR Gázgyár Sporttelep, 150 néző, vezette: Bujnóczki Bence (Elek, Gutyán)

Gólszerzők: Mártonfi (5.), ill. Hunya (19.), Vona (24.), Prozlik (52.)

Martfű: Gerhát – Benke, Buzás, Hunya, Ács M. (Lakatos M. 67.) – Prozlik – Kinyig (Madarassy 58.), Bidzilya (Fődi 45.), Horváth K. (Székely D. 67.) – Vona, Zsíros (Bódai 58.). Edző: Koncz Zsolt.

Némi meglepetésre a hazai együttes szerezte meg a vezetést még az ötödik percben. Átvette azonban az irányítást a Martfű és a játékrész második felére a vezetést is. Több helyzetet is kialakítottak támadóik ellenfelük kapuja előtt a folytatásban, ezekből kettőt sikerült értékesíteniük.

Labdabirtoklási fölénye megmaradt a vendégeknek a második félidőben, de az elején kissé ráijesztett a pályaválasztó a tiszazugiakra, kimaradt azonban a ziccerük, így elmaradt az egyenlítés. Az ellentámadásból viszont a Marfű már nem hibázott, Prozlik Ádám gólja (1-3) pedig megnyugtató előnyt biztosított csapata számára. Több alkalommal is végleg lezárhatták volna a találkozót Vona Ferencék, de már nem tudtak ellenfelük kapujába találni.

– A célunkat teljesítettük, ha csak közepes játékkal is, de tovább jutottunk. Számunkra fontosabb azonban a szerdai bajnoki folytatás, amelyre több kulcsemberünket is sikerült megfelelő módon pihentetnünk – nyilatkozta Koncz Zsolt.