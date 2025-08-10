Sorrendben harmadik idegenbeli meccsét is megnyerte a Martfű

A Martfűi LSE hazai vereségét idegenbeli győzelemmel javította ki, most pedig arra készült, hogy feledtesse a Szegeddel szembeni tavalyi gyenge mérlegét. Ellenfele jól kezdte ezt a szezont is, a Vasas elleni otthoni sikert a Dunaharasztiban elért döntetlen követte. A kánikula alaposan megnehezítette mindkét csapat dolgát a délután négy órakor kezdődő összecsapáson.

Újabb győzelmet szerzett idegenben a Martfűi LSE

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

NB III., Délkeleti csoport

Szegedi VSE–Martfűi LSE 0–1 (0–1)

Szeged, 150 néző, vezette: Sipos Katalin (Pavlovics A., Rigó Viktória)

Martfű: Gerhát – Laczkó, Székely D., Bogdán B., Antman – Mészáros Gy., Boros D. (Ács M., 81.), Bódai (Zsíros, 81.), Fődi (Kinyig, 52.) – Kalmár F. (Horváth K,. 70.), Varga T. (Bidzilya, 70.). Edző: Koncz Zsolt.

Gólszerző: Varga T. (31.)

Az előző bajnokságban hazai pályán és Szegeden is pórul járt a Martfű. Ez a tény viszont már történelem, ezúttal egy teljesen más mérkőzést láthattak a kilátogató nézők. Magabiztos játékkal indította a találkozót a vendég csapat, az első félidőben egyértelműen jobban futballozott ellenfélénél. Varga Tamás szép egyéni akció nyomán szerzett gólján kívül is akadtak helyzetei Kalmár Ferencéknek, akik teljesen megérdemelt vezetéssel vonulhattak pihenőre negyvenöt percnyi játék után.

A fordulást követően sem változott különösebben a helyzet, a tiszazugiak őrizték előnyüket, sőt, lehetőségeik alapján korábban is lezárhatták volna a mérkőzést. A hazai gárda csupán bedobások és pontrúgások után veszélyeztette a Martfű kapuját, amiket a Gerhát Dávid irányította védelem könnyedén hatástalanított. A meccs összképe alapján az egygólos martfűi siker reálisnak mondható.

Koncz Zsolt: – Büszke vagyok a csapatra, mert szinte egy héten belül – a mezőtúri kupamérkőzésünket is beleszámítva –, a harmadik idegenbeli találkozónkat is megnyertük. Ráadásul ismét kapott gól nélkül, ami tovább növeli győzelmeink értékét.