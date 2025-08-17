1 órája
A Martfű tartaná pozícióját, a Tiszafüred és a Földvár viszont előrébb lépne
Még három fordulót játsszanak ebben a hónapban a harmadosztályban, melyek alatt nagyjából kialakul, mire számíthatnak ebben a bajnokságban csapataink maguktól és ellenfeleiktől. Az NB III. Délkeleti csoportban a Martfűi LSE jól áll három kör után, utóbbi két mérkőzését idegenben nyerte meg, most azonban a listavezetővel szemben kellene helytállnia. A Tiszaföldvár SE viszont jelenleg utolsó, és most sem ő az esélyes a Monor otthonában. Az Északkeletiben a Tiszafüredi VSE szereplése vegyes képet mutat, javítani szeretnének eddigi mérlegükön, hiszen máris több pontot hullajtottak a reméltnél.
Nem vár könnyű feladat NB III-as csapatainkra a hétvégén, ugyanis a Délkeleti csoportban a Martfűi LSE az éllovas Gyulát fogadja, míg a sereghajtó Tiszaföldvár SE a még veretlen Monor vendége lesz. Az Északkeletiben a Tiszafüredi VSE a DVSC második együtteséhez utazik, amely az utóbbi években is megmutatta, hogy képes meglepetést okozni.
NB III Északkeleti csoport
DVSC II. (11.)–Tiszafüredi VSE (9.)
Debrecen, Egyetemi Sporttelep, vasárnap 11 óra
Dorcsák Zoltán, a Tiszafüred edzője egyértelműen fogalmazott a legutóbbi mérkőzés után, amikor azt mondta, hogy három pontot hullajtottak el eddig, valamennyit hazai pályán. A Füzesabony ellen (1–1) kettőt, a Kisvárdával szemben (0–2) pedig egyet, utóbbi találkozón ugyanis másképp alakulhatott volna az eredmény, ha a vendégek vezető találata előtt csapata szerzi az első gólt. A szabolcsiak csak ívelgették a labdát termetes támadójukra, azt viszont jól csinálták, az egyszemélyes „csatársoruk” pedig tette a dolgát. Most újból idegenbeli párharc elé néznek, a DVSC II. az ellenfél, amely ellen az előző idényben négy pontot sikerült gyűjteniük. Tavaly gyenge idényt futott a kis Loki, most sem kezdett jól, így van esélye a Tisza-tó-parti együttesnek arra, hogy ne üres kézzel távozzon a vasárnapi matinéról Debrecenből.
NB III Délkeleti csoport
Martfűi LSE (5.)–Gyulai Termál FC (1.)
Martfű, vasárnap 17.30
A Martfű a legutóbbi három mérkőzésén összesen egy gólt engedélyezett ellenfeleinek és valamennyit megnyerte, ráadásul idegenben tette mindezt. Ezek közül az egyik a mezőtúri kupameccs volt, ám így is dicséretes, amit egy hét alatt véghez vittek Koncz Zsolt játékosai. Pedig több hiányzója is van a csapatnak – Hunya Krisztián és Vona Ferenc már játszhatnak közülük – de helyetteseik kiválóan pótolták eddig őket. Magabiztosan futballoznak eddig a martfűiek, most viszont egy jóval keményebbnek ígérkező diót kell feltörniük. A tavalyi második helyezett, a jelenlegi listavezető Gyula látogat hozzájuk, fizikálisan és játéktudásban is erős gárdáról van szó, amely nem titkoltan feljutási tervekkel vágtak neki ennek a bajnokságnak is. Névjegyüket három forduló alatt is sikerült már letenniük, két fölényes győzelem között a Vasas ellen szereztek pontot idegenben. A Martfű jól ismeri vendégeit, és úgy gondolja, hogy fegyelmezett, önbizalommal teli játékkal akár örömet is szerezhet szurkolóinak.
Monor SE (6.)–Tiszaföldvár SE (16.)
Monor, vasárnap 17.30
Nagyon nehezen, mindössze három héttel a rajt előtt állt össze a Tiszaföldvár kerete. Tudták az érdekeltek, hogy nagyon nehéz dolguk lesz így, főképp az elején. A sorsolás sem fogadta kegyeibe a csapatot, hiszen az első négy fordulóban három olyan gárdával is meccseltek, amelyek várhatóan az élbolyban végeznek majd. A legutóbbi Békéscsaba II. elleni idegenbeli találkozó volt a kivétel, ahol pontszerzési reményekkel léptek pályára. Nem sikerült azonban még a döntetlen sem, amit a könnyen kapott gólokkal, a párharcok elvesztésével magyarázott edzőjük, Korom Tibor. Fegyelmezettebb játékot kellene mutatniuk, Monoron erre különösen szükség lenne, hiszen riválisuk jó képességű futballistákból áll és rendre a mezőny első felében végez a szezonjai végén.