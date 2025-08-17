A Martfű tartaná pozícióját, a Tiszafüred és a Földvár viszont előrébb lépne

Nem vár könnyű feladat NB III-as csapatainkra a hétvégén, ugyanis a Délkeleti csoportban a Martfűi LSE az éllovas Gyulát fogadja, míg a sereghajtó Tiszaföldvár SE a még veretlen Monor vendége lesz. Az Északkeletiben a Tiszafüredi VSE a DVSC második együtteséhez utazik, amely az utóbbi években is megmutatta, hogy képes meglepetést okozni.

Kinyig Milánék (fekete mezben) legutóbbi két meccsüket megnyerték, a Martfűi LSE azonban ezúttal az éllovast fogadja

Fotó: Kiss János/MW-archív





NB III Északkeleti csoport

DVSC II. (11.)–Tiszafüredi VSE (9.)

Debrecen, Egyetemi Sporttelep, vasárnap 11 óra

Dorcsák Zoltán, a Tiszafüred edzője egyértelműen fogalmazott a legutóbbi mérkőzés után, amikor azt mondta, hogy három pontot hullajtottak el eddig, valamennyit hazai pályán. A Füzesabony ellen (1–1) kettőt, a Kisvárdával szemben (0–2) pedig egyet, utóbbi találkozón ugyanis másképp alakulhatott volna az eredmény, ha a vendégek vezető találata előtt csapata szerzi az első gólt. A szabolcsiak csak ívelgették a labdát termetes támadójukra, azt viszont jól csinálták, az egyszemélyes „csatársoruk” pedig tette a dolgát. Most újból idegenbeli párharc elé néznek, a DVSC II. az ellenfél, amely ellen az előző idényben négy pontot sikerült gyűjteniük. Tavaly gyenge idényt futott a kis Loki, most sem kezdett jól, így van esélye a Tisza-tó-parti együttesnek arra, hogy ne üres kézzel távozzon a vasárnapi matinéról Debrecenből.

NB III Délkeleti csoport

Martfűi LSE (5.)–Gyulai Termál FC (1.)

Martfű, vasárnap 17.30

A Martfű a legutóbbi három mérkőzésén összesen egy gólt engedélyezett ellenfeleinek és valamennyit megnyerte, ráadásul idegenben tette mindezt. Ezek közül az egyik a mezőtúri kupameccs volt, ám így is dicséretes, amit egy hét alatt véghez vittek Koncz Zsolt játékosai. Pedig több hiányzója is van a csapatnak – Hunya Krisztián és Vona Ferenc már játszhatnak közülük – de helyetteseik kiválóan pótolták eddig őket. Magabiztosan futballoznak eddig a martfűiek, most viszont egy jóval keményebbnek ígérkező diót kell feltörniük. A tavalyi második helyezett, a jelenlegi listavezető Gyula látogat hozzájuk, fizikálisan és játéktudásban is erős gárdáról van szó, amely nem titkoltan feljutási tervekkel vágtak neki ennek a bajnokságnak is. Névjegyüket három forduló alatt is sikerült már letenniük, két fölényes győzelem között a Vasas ellen szereztek pontot idegenben. A Martfű jól ismeri vendégeit, és úgy gondolja, hogy fegyelmezett, önbizalommal teli játékkal akár örömet is szerezhet szurkolóinak.