﻿Labdarúgás, NB III

44 perce

A vendégek maximálisan kihasználták a Marfű védekezésének hibáit

Nem úgy sikerült ez a mérkőzés sem, ahogyan a Martfű szerette volna. A 0-0-ás állásnál nagy ziccert hibázó hazai csapat az első félidő hosszabbításában kapott gólt, majd a folytatásban hamar ismét a kapujukba került a labda. Elúszni látszott a meccs, a kegyelemdöfés pedig a hajrában érkezett, három gólos vereséget szenvedett így hazai pályán a Tiszazugi együttes.

Jegesi László

A Martfű nagy pofonba szaladt bele szerdán az első csapat keretéből megerősített Budapest Honvéd második együttesének otthonában, de ígéretük szerint ezt a malőrt már most vasárnap a BKV Előre ellene szeretnék kijavítani. Erre jó esélyük is kínálkozott, mert ellenfelük nagyon nehezen állt össze ebben a szezonban, de az is figyelemre méltó, hogy legutóbb legyőzte a jó erőkből álló Dunaharasztit.

Budapest Honvéd FC II. – Martfűi LSE meccs
Nem sikerült hoznia a bravúrt a Martfűi LSE gárdájának
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

Martfűi LSE - BKV Előre 0-3 (0-1)

Martfű, 100 néző, vezette: Hajdú Dávid (Ancsin Zoltán, Nyeste Laura)
Gólszerzők: Szabó N. (46.), Kerék (56.), Ihos (77.)
Martfű: Gerhát - Hunya (Prozlik 57.), Székely D., Bogdán, Antman - Bidzilya (Kinyig 46.), Boros D. (Ács M. 45.), Mahler, Bódai (Vona 75.) - Varga T., Kalmár (Fődi 57.). Edző: Koncz Zsolt.

Nem volt toppon már ez első félidőben sem a hazai együttes, ennek ellenére könnyen megszerezhették volna a vezetést, ha Kalmár Ferenc közeli helyzetből kapura fejeli a labdát. Ehelyett a a BKV jutott előnyhöz a játékrész hosszabbításában úgy, hogy a Martfű saját térfelén adott el egy labdát (0-1).
A folytatásban büntetőből elég gyorsan kettőre növelték a különbséget a közlekedésiek (0-2), ezekre pedig csak kisebb lehetőségekkel és sok szöglettel tudott reagálni a pályaválasztó, igazán komoly helyzeteket nem sikerült kialakítaniuk ellenfelük kapuja előtt. A harmadik találat pedig egy rosszul átvett labda nyomán érkezett, a vendéglátó együttes szépíteni sem tudott a találkozó végéig.
– Addig, amíg nem vagyunk képesek tiszta fejjel és megfelelő alázattal játszani, nem lehetünk eredményesek. Az ellenfél maximálisan kihasználta a hibáinkat, így nem lehet azt mondani, hogy érdemtelenül vitte el a három pontot - adott tájékoztatást a találkozó összképéről a hazai csapat edzője Koncz Zsolt.

 

