Ezek a sportprogramok várnak ránk hétvégén

Igazi sportdömping vár a hétvégén a szurkolókra. A hétvége fő attrakciója a Holland Nagydíj lesz, ahol a Forma–1 legjobbjai csapnak össze, de a Fizz Liga és a megyei labdarúgó-bajnokságok is teljes fordulóval pörögnek. A szombati és vasárnapi programban a ZTE–Kisvárda, a DVTK–Puskás Akadémia és a Szolnoki MÁV vármegyei rangadója is helyet kapott, míg Angliában és Spanyolországban igazi csúcsmeccsek színesítik a kínálatot.

Vármegyénk részletes sportműsora

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Szombati sportműsor:

Forma–1: Holland Nagydíj, időmérő edzés 14.30 (tv: M4 Sport)

Labdarúgás, NB I: ZTE FC–Kisvárda Master Good 14.45, Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC 17.00, Újpest FC–MTK Budapest 19.30

Labdarúgás, Vármegye I.: Tószeg–Szolnoki MÁV, Kenderes–Szajol, Jászberényi FC–Cserkeszőlő, Tiszaszentimre–Kisújszállás, Törökszentmiklós–Jánoshida, Jászfényszaru–Zagyvarékas 17.00

Labdarúgás, Vármegye II.: Kunhegyes–Jászalsószentgyörgy, Jászárokszállás–Újszász, Tiszagyenda–Tiszaszőllős, Túrkeve–Besenyszög 17.00

Labdarúgás, Vármegye III.: Berekfürdő–Öcsöd, Tiszasas–Kétpó, Bánhalma–Nagyiván 17.00

Premier League: Chelsea–Fulham 13.30 (tv: Spíler1)

La Liga: Real Madrid–Mallorca 21.30 (tv: Spíler2)

Vasárnapi sportműsor:

Forma–1: Holland Nagydíj, futam 14.25 (tv: M4 Sport)

Labdarúgás, NB I: ETO FC Győr–Nyíregyháza Spartacus FC 17.30, Debreceni VSC–Ferencvárosi TC 20.00

Labdarúgás, NB II.: Karcagi SE–MOL Fehérvár FC 16.30, Mezőkövesd Zsóry FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 17.30, Soroksár SC–Szentlőrinc SE, Kozármisleny FC–Budapest Honvéd, Tiszakécskei LC–BVSC-Zugló, Békéscsaba 1912 Előre–Budafoki MTE, Aqvital FC Csákvár–FC Ajka 19.00

Labdarúgás, NB III.: FC Hatvan–Tiszafüredi VSE, Szolnoki MÁV–Rákosmente 17.00, Martfűi LSE–BKV Előre 17.30

Labdarúgás, Vármegye I.: Rákóczifalva–Abádszalók, Lurkó Focimánia–Mezőtúr 17.00

Labdarúgás, Vármegye II.: KuTE–Fegyvernek, Jászboldogháza–Tiszajenő 17.00

Labdarúgás, Vármegye III.: Jászdózsa–Jászkisér, Cibak–Jászjákóhalma, Jászszentandrás–Kengyel, Kőtelek–Tiszapüspöki 17.00

Premier League: Liverpool–Arsenal 17.30 (tv: Spíler1)

La Liga: Rayo Vallecano–FC Barcelona 21.30 (tv: Spíler2)