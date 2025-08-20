2 órája
Mezőtúron bizakodóak a bajnoki rajt előtt
Átalakuló kerettel, fiatalok beépítésével és komoly kihívásokkal várja az új bajnoki idényt a Mezőtúri AFC. A csapat élén továbbra is Erdősi Gyula irányít, aki immár egy évtizede dolgozik a klubnál. A vezetőedző az elmúlt szezon értékelése mellett részletesen beszélt a keretben történt mozgásokról, a felkészülésről és a szezonra kitűzött célokról is. Mint mondta, most minden játékosnak bizonyítania kell, hogy helytálljanak a vármegye I. idei szezonjában is.
A tavalyi bronzérmet követően idén ezüstéremmel zárt a Mezőtúr, így nem véletlen, hogy a csapatnál elégedetten tekintenek vissza az előző szezonra. A nyár azonban alapos változást hozott: több rutinos labdarúgó távozott, köztük Pesti Zoltán is, aki hat év után intett búcsút a klubnak. A helyükre fiatal tehetségek érkeztek, akiktől sokat várnak. Erdősi Gyula szerint a cél a középmezőny stabil elérése, de a megfelelő munka mellett akár előrébb is végezhetnek.
– Hogyan értékeli az előző idényt?
– Összességében elégedettek lehetünk. Egy évvel korábban a harmadik helyen zártunk, most pedig előrébb léptünk, közelebb az aranyéremhez. Jobb volt a keret, nagyobb volt a merítési lehetőség, és ennek köszönhetően a második hely teljesen vállalható eredmény.
– Milyen változások történtek a nyáron a játékoskeretben?
– Ilyen sok mozgás talán még nem is volt az utóbbi években. Többen távoztak, közülük a legnagyobb veszteség egyértelműen Pesti Zoltán távozása. Hat évet húzott le nálunk, mindig elégedett voltam vele, gyakorlatilag pótolhatatlan. Rajta kívül elment Vadász Bence, Balog Zoltán, Katona Tibor, Pápai János, Nagy Sándor és Balog Attila is. Az érkezők oldalán ott van Légrádi Patrik, Novodomszky Zsombor, Szőke József és Rupa Róbert, valamint az ifiből Gelénesi Richárd és Kovács Dániel, akikre most már a felnőtteknél számítunk. Több tehetséges fiatal is velünk készül, például Márti Levente, Gyalog Máté, Salamon Attila, Beregszászi Levente, Varjú Zsolt és Hegyesi Csaba. A munka minősége dönti majd el, közülük kik maradnak hosszabb távon a felnőttkeretben.
– Hogyan sikerült a nyári felkészülés?
– Július közepén Badacsonytomajon kezdtünk, egy háromnapos csapatépítővel, ahogy már évek óta. Utána heti három edzéssel és edzőmeccsekkel vágtunk bele a munkába. Sajnos a kupában gyorsan búcsúztunk a Martfű ellen, de ez is hozzátartozik a tanulási folyamathoz. A kupakudarc után komolyabb edzésmunka következett, heti két tréninggel és két felkészülési mérkőzéssel, szerda, szombat ritmusban. Most a bajnoki rajt előtt már a heti három edzés adja a fő ritmust.
– Milyen célokat tűztek ki az idényre?
– Egyelőre nehéz pontosan belőni, hol tartunk. Az első tíz hely valamelyike reálisnak tűnik, de sok minden azon múlik, hogy a fiatalok milyen gyorsan veszik fel a megyei I. osztály ritmusát. Az edzőmeccseken látszott, hogy van potenciál a csapatban, és ha sikerül megfelelően összerázódni, akkor akár előrébb is végezhetünk. Most minden azon múlik, hogy a játékosok mennyi munkát tesznek bele, és mennyire tudják leküzdeni a fizikális hátrányokat.
– Miben kell leginkább fejlődnie a csapatnak?
– Gyakorlatilag mindenben. Új csapatot építünk, így technikailag, taktikailag és fizikálisan is előre kell lépnünk. A garancia erre az, hogy a segítőmmel és barátommal – Kántor Lajossal – már tíz éve együtt dolgozunk, ami nagy ritkaság a megyei futballban. A vezetőség támogatása és a támogatóink munkája nélkül nem is tudnánk így egyben maradni. Bízom abban, hogy idővel ismét egy versenyképes csapatot építünk, amely méltó módon képviseli Mezőtúrt.