Mezőtúron bizakodóak a bajnoki rajt előtt

A tavalyi bronzérmet követően idén ezüstéremmel zárt a Mezőtúr, így nem véletlen, hogy a csapatnál elégedetten tekintenek vissza az előző szezonra. A nyár azonban alapos változást hozott: több rutinos labdarúgó távozott, köztük Pesti Zoltán is, aki hat év után intett búcsút a klubnak. A helyükre fiatal tehetségek érkeztek, akiktől sokat várnak. Erdősi Gyula szerint a cél a középmezőny stabil elérése, de a megfelelő munka mellett akár előrébb is végezhetnek.

Az edzőmérkőzéseken már látszott a potenciál, de egyelőre csak az első tízbe várja csapatát Erdősi Gyula

Fotó: Mészáros János



– Hogyan értékeli az előző idényt?

– Összességében elégedettek lehetünk. Egy évvel korábban a harmadik helyen zártunk, most pedig előrébb léptünk, közelebb az aranyéremhez. Jobb volt a keret, nagyobb volt a merítési lehetőség, és ennek köszönhetően a második hely teljesen vállalható eredmény.

– Milyen változások történtek a nyáron a játékoskeretben?

– Ilyen sok mozgás talán még nem is volt az utóbbi években. Többen távoztak, közülük a legnagyobb veszteség egyértelműen Pesti Zoltán távozása. Hat évet húzott le nálunk, mindig elégedett voltam vele, gyakorlatilag pótolhatatlan. Rajta kívül elment Vadász Bence, Balog Zoltán, Katona Tibor, Pápai János, Nagy Sándor és Balog Attila is. Az érkezők oldalán ott van Légrádi Patrik, Novodomszky Zsombor, Szőke József és Rupa Róbert, valamint az ifiből Gelénesi Richárd és Kovács Dániel, akikre most már a felnőtteknél számítunk. Több tehetséges fiatal is velünk készül, például Márti Levente, Gyalog Máté, Salamon Attila, Beregszászi Levente, Varjú Zsolt és Hegyesi Csaba. A munka minősége dönti majd el, közülük kik maradnak hosszabb távon a felnőttkeretben.

– Hogyan sikerült a nyári felkészülés?

– Július közepén Badacsonytomajon kezdtünk, egy háromnapos csapatépítővel, ahogy már évek óta. Utána heti három edzéssel és edzőmeccsekkel vágtunk bele a munkába. Sajnos a kupában gyorsan búcsúztunk a Martfű ellen, de ez is hozzátartozik a tanulási folyamathoz. A kupakudarc után komolyabb edzésmunka következett, heti két tréninggel és két felkészülési mérkőzéssel, szerda, szombat ritmusban. Most a bajnoki rajt előtt már a heti három edzés adja a fő ritmust.

– Milyen célokat tűztek ki az idényre?