A tiszafüredi Pető Hanna brillírozott a szolnoki ob-n

Azt tudni kell, hogy az augusztus 20-án rajtoló milánói vb-re készülő versenyzők nagy része természetesen a szövetség engedélyével kihagyja az idei ob-t. Köztük a szolnokiak kiválósága, a háromszoros Európa-bajnok Csikós Zsóka is már inkább a vb-re fókuszál.

Pető Hanna remekelt az ob pénteki döntőiben

Forrás: kajakkenusport.hu

Női K-1 200 méteren a győzelem mellett a világbajnoki részvétel volt a tét. Tóth Dávid, kajak szövetségi kapitány ezért úgy döntött, a szolnoki viadal határozza meg, hogy ki lesz a 27. tagja a csapatnak. Decsi Dorina, Rendessy Eszter és Rugonfalvi-Kiss Janka is joggal pályázhatott erre, de végül nem ők, hanem Gazsó Alida szerezte meg aranyérmet és ezzel együtt az indulási jogot. Dorka hosszú sérüléséből felépülve idén először állt rajthoz éles versenyen, és bár a kétszáz egyes nem feltétlenül a legerősebb száma, megragadta az utolsó szalmaszálat és 28 századdal a szolnoki Decsi Dorinát megelőzve nyerte a döntőt.

A pénteki nap legeredményesebb indulójának a tiszafüredi nevelésű Pető Hanna bizonyult, aki tavaly ősz óta a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia versenyzője. A mindössze 19 éves kajakos kedvenc távján, ezer méteren egyesben párosban és négyesben is aranyérmes lett, míg K-4 200 méteren csapattársaival (Pólai Petra, Hohl Luca, Dráviczki Dóra) a második helyen értek célba.

Hosszú nap volt, de nagyon jól éreztem magam összességében.

– kezdte értékelését Hanna a szövetség honlapján. – Volt amikor egy kicsit hullámvölgybe kerültem, de nagy boldogság, hogy ennyire jól teljesítettem. Az ezer méter nekem a legkomfortosabb örültem, hogy ezzel kezdtünk, de egyértelműen a kétszáz egyesben szerzett ezüst a legkedvesebb számomra, hiszen egyikünk se kétszázas és ehhez képest meglepően jól sikerült. Holnap is szeretném élvezni a versenyzést, ötszáz párosban kíváncsi vagyok mire leszünk képesek Jeszkel Pannával, a mix párost szeretném élvezni, a négyessel pedig ismét nyerni akarunk.

Para szakágban világbajnoki válogatónak is minősültek a 200 méteres finálék. A tiszafüredi származású Kiss Erik KL3-ban diadalmaskodott.

Szombaton az 500 méteres döntők 11 órakor, míg az 5000 méteres finálék 17 órakor rajtolnak a szolnoki Holt-tiszán.