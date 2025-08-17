A Karcag legyőzte a bajnokaspiráns Vasast

augusztus 17., vasárnap

A másodosztályú bajnokság 4. fordulójában a hazai pályán játszó újonc karcagi együttes egy góllal legyőzte a bajnoki címre áhítozó Vasas legénységét.

Varga Csaba

A nagy múltú a feljutásra törő vendégek rosszul kezdték a szezont, hiszen hazai pályán kikaptak a Csákvártól, folytatásban azonban javítottak előbb nyertek Kecskeméten, majd legutóbb a Békéscsabát is legyőzték. 

NB II
NB II: a kék mezes karcagi gárda nem érdemtelenül győzte le Vasast Fotó: Karcagi SE

Nem titkolták, hogy Karcagra is győzni érkeztek. A vendéglátók három meccsükből négy pontot termeltek, mezőkövesdi vereség után hazai környezetben felmúlták a Soroksárt, egy hete pedig döntetlent játszottak Szegeden. A felek még soha nem találkoztak egymással, az első összecsapásukat követően azonban a karcagiak örülhettek győzelmüknek.

Karcagi SC–Vasas FC 1–0 (1–0)

Karcag, 1200 néző. V.: Hanyecz Bence (Berényi Á., Tőkés R.)

KARCAG: ENGEDI – KOVALOVSZKI, Szekszárdi T., FAZEKAS L., Hidi P. (Bodor, 62.), LÁSZLÓ D. (Györgye, 72.) – Pap Zs., Szűcs K., Szakács L. (Sain, 82.) – GIRSIK

Á., Tarcsi (Kaye, 62.). Edző: Varga Attila VASAS: Uram – Girsik A., Pávkovics, Baráth, Doktorics – Hidi M (Rab B., a szünetben), Sztojka (Urblík J., a szünetben) – Tóth M., Hős (Barkóczi B., 75.), – KAPORNAI (RADÓ, a szünetben), Pethő (Zimonyi, 82.). Edző: Erős Gábor Gólszerző: Kovalovszki (45.)

Vasárnap reggel kiadós zivatar áztatta a Nagykunságot, ami lehűtötte a levegőt, délutánra viszont ismét kisütött a nap, de kellemesebb volt a hőmérséklet, mint az elmúlt napokban. Lehet mondani, hogy ideális futballidőben kezdődött a mérkőzés.

Tíz perc tapogatózó játékot követően, László Dávid tört előre középen passzát Szakács Levente mintegy 13 méterről rá szúrta, ám a középre tartó labdát Uram János, a Vasas kapusa hárította. A folytatásban is jó részt mezőnyjáték folyt a pályán, az angyalföldiek Karponai Ádám bombájával rémiszgettek, de a csatár labdája a jobbalsó sarok mellett hagyta el a játékteret. A félidő végén egy kis szöglet után a kapu előtti tömörülésben Kovalovszki Mátéról a kapufa segítségével a Vasas kapujába pattant a labda, 1–0.

A fordulást követően óriási energiákat mozgósított a piros-kék gárda az egyenlítés érdekében, de fölénye meddőnek bizonyult. Ha a labda olykor túljutott a hazai védelmen még mindig ott volt Engedi Márk kapus, aki különösen Radó András szabadrúgását hárította hatalmas bravúrral. A karcagiak a kontrákra apelláltak, a villámgyors szélső, Daniel Kayet igyekeztek helyzetbe hozni, de az utolsó passzok nem sikerültek. A hajrában a Vasas beszorította ellenfelét, de a vendéglátok kihúzták kapott gól nélkül, így megnyerték a meccset, nem érdemtelenül.

Varga Attila: – Lehet mondani, hogy nem a mienknek a legerősebb a kerete az NB II-ben, de meccseinken igazi csapatként játszunk, és ezúttal is így történt. Megmondtam a fiúknak, csak akkor tudunk eredményt elérni a Vasas ellen, ha többet futunk náluk és a kipattanókat is mi szerezzük meg, és ezekben felülmúltuk a vendégeket. Sok párharcot megnyertünk a pálya közepén, de a kontráink nem nagyon sikerültek. Örülök, hogy egy begyakorolt szöglet variáció után szereztük meg a győztes gólt. Hősiesen küzdöttünk 96 percen át, és ez meghozta számunkra a sikert.

Erős Gábor: – Elismerésem karcagi csapat győzelméhez. Az első félidőben tompán és főként veszélytelenül futballoztunk. A másodikban rendeztük sorainkat, igyekeztünk nyomás alá helyezni a hazaiakat, de nem tudtunk gólt rúgni. Meg kell tanulnunk profibban futballozni.

