Izgalmas, változatos mérkőzésen osztozott meg a pontokon a Karcag Szegeden

Ugyan hazai pályán egyértelmű esélyes volt az évek óta az NB II élmezőnyéhez tartozó Szeged, de nem feltartott kezekkel áll neki a meccsnek Varga Attila csapata – vezette be a találkozót az edző. A hazaiak négy, a vendégek három pontot gyűjtöttek eddig, a jelenlegi forma és a motivációk alapján is izgalmas, fizikális összecsapásra számított a villanyfényes összecsapáson, és a meglepetést sem tartotta elképzelhetetlennek a tréner.

Változatos, fordulatokban gazdag mérkőzésen osztozott meg egymással a pontokon a Szeged és a Karcag csapata az NB II. legújabb fordulójában

Fotó: Nagy Balázs



NB II.

Szeged-Csanád Grosics Akadémia - Karcagi SC 2-2 (0-1)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 800 néző, vezette: Jakab Árpád (Szabó Dániel, László István Sándor), tartalék játékvezető: Hajdú Dávid

Gólszerzők: Pejovic 50.), Borvető (90.), ill. Pap Zsolt (9.), Kaye (58.)

Szeged: Veszelinov - Haris A. (Borvető 63.), Holman, Kalmár (Kurdics 63.), Kun Á. (Sztankó 63.), Márkvárt, Miskolczi, Novák Cs. (Suljic 79.), Pejovic, Szilágyi Z. (Vogyicska 73.), Tóth B. Edző: Aczél Zoltán.

Karcag: Engedi - Kovalovszki, Sághy (Szekszárdi 19., Győri Á. 70.), FAZEKAS, PAP Zs. - Hidi (László D. 56.) - Szűcs K., Györgye (BODOR 46.) - Szakács, Tarcsi (Kaye 56.), GIRSIK. Edző: Varga Attila.



Az egykor régiónkhoz kötődő labdarúgók közül Haris Attila és Novák Csanád a kezdőben, míg Kurdics Levente a kispadon kapott helyet a Szeged csapatában. Pap Zsolt kilencedik percben elért találata volt a bizonyítéka annak, komolyan gondolta a Karcag, hogy meglepetést okozhat szegedi találkozóján. A gól mellett helyzete is akadt az együttesnek, majd Sághy Félix súlyosnak tűnő sérülése és a percekig álló játék úgy tűnt, hogy a vendégeket zavarta meg jobban, gyámoltalanná vált a játékuk. A félidő hátralevő részében több ziccert is hibázott a pályaválasztó, szerencséje volt Varga Attila együttesének, hogy mégis előnnyel vonulhatott pihenőre.

A szünetben alapos fejmosásban részesítette fiait a tréner, személyi és szerkezeti változásokat is eszközölt, ami úgy tűnt, hogy jót tett teljesítményüknek. Bár a Tisza parti gárda gyorsan egyenlített a második félidő elején, néhány perccel később a csereként beállt Kaye révén ismét a vendégeknél volt már az előny (1-2). Színvonalasan futballt mutatott be ekkor a Karcag és úgy tűnt, hogy helyzetei alapján meg is nyerheti a mérkőzést, de a létszámfölényes szituációkban rendre rossz döntéseket hoztak játékosai. A labdát többet birtokló, ám helyzetekig nem jutó Szeged végül egyéni villanás után tudott csak egyenlíteni és megmenteni egy pontot saját pályáján.



Az első félidei teljesítményünk alapján örülhettünk volna ennek az eredménynek, a második játékrészben látottak alapján viszont nyugodtan állíthatjuk, hogy elvesztegettünk két pontot Szegeden. Nem vagyunk persze telhetetlenek, hiszen a mérkőzés előtt szerintem valamennyien aláírtuk volna a döntetlent. A fordulás után remek futballt mutattunk be, ami ígéretes a jövőre nézve is, összességében természetesen nem vagyunk elégedetlenek az egy ponttal, nekünk ez most egy győzelemmel ér fel – értékelte a találkozót követően Varga Attila csapata szereplését.