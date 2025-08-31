52 perce
A Vasas után a Vidit is legyőzte a karcagi csapat – galériával
Az NB II. 6. fordulójában a hazai pályán játszó, újonc Karcagi SC egy góllal legyőzte vendégét, a nagy múltú Videotont.
A szebb napokat is látott hét éve még az NB I-ben bajnok Videoton, amely májusban búcsúzott az első osztálytól nyögvenyelősen kezdte egyel lejjebb az évadot. Két vereség és két döntetlen után csak ötödik fordulóban szerezték meg első győzelmüket, miután legyőzték pályaválasztóként legyőzték a Békéscsabát. A karcagi legénység viszont menetel, amely négy forduló óta őrzi veretlenségét. A hazai környezetben hibátlan karcagiak és a vendégként nyeretlen Vidi összecsapását követően a nagykunságiak örülhettek újabb sikerüknek.
Karcagi SC–Videoton FC Fehérvár 1–0 (0–0)
Karcag, 1200 néző. V.: Szigetvári Márk (László I., Vrbovszki P.)
KARCAG: Engedi – KOVALOVSZKI, SZEKSZÁRDI T., Fazekas L., PAP ZS. (Győri Á., 90+1.), Fábián – Szűcs K. – GIRSIK Á., Györgye (Bodor, 80.), LÁSZLÓ D. (Kaye, 71.) – KOHUT (Szakács – a szünetben). Vezetőedző: Varga Attila.
VIDEOTON: KEMENES – Kovács K. (Bobál, 81.), SPANDLER, Murka, Horváth T. – KOCSIS G. Bedi (Kocsis B. 81.), Ominger G. (Dékei, 57.), Varga R. – Bertók (Kecskés, 57.), Tóth L. (Németh D. – a szünetben). Vezetőedző: Boér Gábor.
Gólszerző: Szekszárdi T. (76.).
Vasárnap délután zápor áztatta Karcagot, ami alaposan felfrissítve a levegőt, amit nem bánt senki, mert előtte meglehetősen fülledt volt a levegő. A vendégek kapusa az abonyi kötődésű Nagy Gergely megsérült a bemelegítés alatt, ezért Kemenes Botond vette át a helyét. A hazaiaktól még mindig hiányzott a húzódással bajlódó Hidi Patrik.
Az első percekben a fehérváriak veszélyeztettek, de Ominger Gergő és Tóth Milán sem járt sikerrel a hazaiak kapuja előtt. A folytatásban viszont átvette az irányítást karcagi együttest, játékosaik sok párharcot megnyertek a középályán, elől pedig a két szélső László Dávid és Kohut Máté sokszor megkavarta a Vidi védelmét. Közben Kemenes kapusnak két bravúrjára is szükség volt, hogy csapat ne kerüljön hátrányba. Előbb a 11 percben Pap Zsolt 18 méteres szabadrúgását ütötte ki a bal felső sarok elől, majd húsz perc múlva Pap közeli fejesét a jobb alsó saroknál hárította. A folytatásban is a karcagiak játszottak lendületsebben és veszélyesebben is, de nem tudtak bevenni vetélytársuk kapuját.
A fordulást követően Girsik Áron villant, de közeli lövésébe belevetődtek a fehérvári védők. Az 54. percben László sokadszorra futotta meg a Vid védelmét, majd Kovács Krisztián szorításában elesett a 16-oson belül, de a játékvezető nem adott büntetőt . A 76. percben eldőlt a mérkőzés, Girsik jobb oldali szögletét követően, Szakács Levente lövését még kiütötte Kemenes, de a résen lévő Szekszárdi Tamás közelről a hálóba pofozta a labdát. A hajrában Daniel Kaye előtt két ziccer is adódott, de mindkettő kimaradt. A Vidi csak erőlködött, nem tudtak helyzetet kidolgozni, a karcagiak pedig behúzták a meccset, újabb értékes győzelmet aratva.
Fotók: Nagy Balázs
– Jól felkészített bennünket a mesterünk Varga Attila, a Vidi ellen is – mondta lapunknak Szekszárdi Tamás, a győztes gól szerzője. – Mi pedig igyekszünk betartani az utasításait. A jó szereplésünk záloga, hogy kifogástalan a csapatszellem, bíztatjuk, segítjük egymást. Titkon bíztunk benne, hogy Vasas után a Vidit is elkapjuk. Annak meg külön örülök, hogy most az én gólommal nyertünk, de hangsúlyozom az eddigi szereplésünk a kiváló öltözői hangulatnak is köszönhető.
Így látták a szakemberek a meccset
Varga Attila, a Karcag vezetőedzője: – Elégedett vagyok a játékkal és az eredménnyel is. Sok jó egyéni teljesítmény mellett csapatként is jól működtünk. Igaz, volt a meccsek olyan periódusa is, amikor nem becsültük igazán a labdát. Újabb nagy skalpot szereztünk, a Vasas után a Fehérvárt is legyőztük. Büszke vagyok a csapatra.
Boér Gábor, a Videoton vezetőedzője: – A karcagi csapat elennünk is bebizonyította, hogy nem a véletlen műve az eddigi jó szereplése. Az egyik, hogy meg kell tanulnunk a rögzített szituációkat kivédekezni. A másik, hogy elől jóval határozottabban kell játszanunk, mert rúgott gól nélkül nem nyerhetünk meccset. Ennek ellenére a döntetlenre rászolgáltunk volna.