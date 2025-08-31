A Vasas után a Vidit is legyőzte a karcagi csapat – galériával

A szebb napokat is látott hét éve még az NB I-ben bajnok Videoton, amely májusban búcsúzott az első osztálytól nyögvenyelősen kezdte egyel lejjebb az évadot. Két vereség és két döntetlen után csak ötödik fordulóban szerezték meg első győzelmüket, miután legyőzték pályaválasztóként legyőzték a Békéscsabát. A karcagi legénység viszont menetel, amely négy forduló óta őrzi veretlenségét. A hazai környezetben hibátlan karcagiak és a vendégként nyeretlen Vidi összecsapását követően a nagykunságiak örülhettek újabb sikerüknek.

Az NB II. 6. fordulójában a hazai pályán játszó, újonc Karcagi SC egy góllal legyőzte vendégét

Fotó: Nagy Balázs

Karcagi SC–Videoton FC Fehérvár 1–0 (0–0)

Karcag, 1200 néző. V.: Szigetvári Márk (László I., Vrbovszki P.)

KARCAG: Engedi – KOVALOVSZKI, SZEKSZÁRDI T., Fazekas L., PAP ZS. (Győri Á., 90+1.), Fábián – Szűcs K. – GIRSIK Á., Györgye (Bodor, 80.), LÁSZLÓ D. (Kaye, 71.) – KOHUT (Szakács – a szünetben). Vezetőedző: Varga Attila.

VIDEOTON: KEMENES – Kovács K. (Bobál, 81.), SPANDLER, Murka, Horváth T. – KOCSIS G. Bedi (Kocsis B. 81.), Ominger G. (Dékei, 57.), Varga R. – Bertók (Kecskés, 57.), Tóth L. (Németh D. – a szünetben). Vezetőedző: Boér Gábor.

Gólszerző: Szekszárdi T. (76.).

Vasárnap délután zápor áztatta Karcagot, ami alaposan felfrissítve a levegőt, amit nem bánt senki, mert előtte meglehetősen fülledt volt a levegő. A vendégek kapusa az abonyi kötődésű Nagy Gergely megsérült a bemelegítés alatt, ezért Kemenes Botond vette át a helyét. A hazaiaktól még mindig hiányzott a húzódással bajlódó Hidi Patrik.

Az első percekben a fehérváriak veszélyeztettek, de Ominger Gergő és Tóth Milán sem járt sikerrel a hazaiak kapuja előtt. A folytatásban viszont átvette az irányítást karcagi együttest, játékosaik sok párharcot megnyertek a középályán, elől pedig a két szélső László Dávid és Kohut Máté sokszor megkavarta a Vidi védelmét. Közben Kemenes kapusnak két bravúrjára is szükség volt, hogy csapat ne kerüljön hátrányba. Előbb a 11 percben Pap Zsolt 18 méteres szabadrúgását ütötte ki a bal felső sarok elől, majd húsz perc múlva Pap közeli fejesét a jobb alsó saroknál hárította. A folytatásban is a karcagiak játszottak lendületsebben és veszélyesebben is, de nem tudtak bevenni vetélytársuk kapuját.