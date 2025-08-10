augusztus 10., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Türelmes játék és jó helyzetkihasználás vezethet célra Szegeden – Meglepné a Karcag vendéglátóját

A Soroksár elleni hazai siker után újabb kihívás vár a Karcagi SC labdarúgóira: vasárnap este az NB II-ben a Szeged-Csanád Grosics Akadémia vendégeként folytatják a bajnoki szereplésüket. Az NB II-ben eddig négy pontot szerző csongrádiak otthonában is a türelmes játékban és a jó helyzetkihasználásban bíznak a vendégek.

Szabó Sándor

Mezőkövesden az az első fordulóban befizette a tanulópénzt az NB II-ben az újonc Karcag együttese, a Soroksár elleni hazai ütközet alkalmával viszont már úgy tűnt, hogy okult az előző héten történtekből. Nem csak a győzelem, a mutatott játék is bizakodással töltheti el az érintetteket, s ha ezt a teljesítményt Szegeden is képes lesz megismételni a csapat, nem esélytelen idegenben sem.

nb ii
Szükség lesz a jó játékra a Szeged ellen is Varga Attila csapatának az NB II következő fodulójában
Fotó: Nagy Balázs


NB II.

Szeged-Csanád Grosics Akadémia (5.)–Karcagi SC (7.)

Szeged, Szent Gellért Fórum, vasárnap 19.00

A Mezőkövesd elleni nyitányon két gólos vereséget szenvedett Karcag mindenképp szeretett volna javítania saját közönsége előtt a Soroksár ellen. A hazai pályán játszott bajnoki találkozókon egy éve veretlen együttes nem sokáig hagyta kétségek között magát és közönségét sem a meccstervėt illetően. Györgye Márk góljával már a tizenkettedik percben megszerezte a vezetést, de a “Sori” nagyon hamar egalizált. Nem szegte azonban a kedvét az egyenlítő találat a szurkolói támogatását is élvező hazai gárdának, akinek a játéka kicsit ugyan hullámzó volt, de a győzni akarása töretlen.

A második félidei taktikus futballjuknak köszönhetően újra előnyhöz jutott a nagykunsági együttes, majd tovább növelte azt. A hajrában ugyan szépített a fővárosi csapat, és egy kicsit izgulni is kellett a végén, de ez semmit nem von le a Karcag megérdemelt győzelmének értékéből.

Most viszont itt van már a folytatás a jó erőkből álló Szeged Csanád otthonában. Az eddigi két mérkőzésén négy pontot gyűjtő Csongrádiak évek óta meghatározó tagjai a Merkantil Bank Ligának, soraikban három olyan játékossal, akik régiónkhoz is kötődnek. Haris Attila Szajolban ismerkedett meg a sportág alapjaival, Novák Csanád lehúzott Szolnokon másfél esztendőt, Kurdics Levente pedig vármegye székhelyünkön nevelkedett felnőtt koráig.

Varga Attila a Karcag edzője is tisztában van az erőviszonyokkal, azzal, hogy nem ők a találkozó esélyesei, de semmiképp nem feltartott kézzel érkeznek majd a Tisza partjára a villanyfényes összecsapásra. Türelem és jó helyzetkihasználás - adta ki a jelszót a tréner -, s ha ez megvalósul, valóban lehet sanszuk Szegeden. Szeretnék minél hosszabb ideig a saját játékukat is megvalósítani a pályán, ebben Vida Máté és Székely Dávid biztosan nem, Szakács Levente talán a segítségükre lehet vasárnap.

 

