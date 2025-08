A TiSE otthon, a Martfű idegenben javíthat - ismét bajnoki pontokért szállnak harcba csapataink

A hétvégi kupasikerek után - valamennyi NB III-as csapatunk továbbjutott a második fordulóba - ismét a bajnoki mérkőzések kerülnek a fókuszba. A nyitányon csak a Tiszafüred tudott pontot szerezni (egyébként győzelmet szalasztottak el) a Martfű hazai pályán, míg a Tiszaföldvár idegenben maradt alul. Mi sem természetesebb, hogy javítani szeretnének, ám egyiküknek sem lesz könnyű dolga, ráadásul a nagy menetelésben vasárnap újabb forduló vár rájuk.

A Tiszafüred (kékben) az első fordulóban kiengedte a győzelmet a kezéből az NB III előző fodulójában

Fotó: Pesti József

NB III Délkeleti csoport

Tiszaföldvár SE (15.)–III. Ker. TVE (5.)

Kunszentmárton, szerda 17.3

Második félidei játékának köszönhetően biztos győzelemmel jutott Jánoshalmán a Magyar Kupa második körébe a Tiszaföldvár együttese múlt szombaton. Most viszont a bajnoki mérkőzésen kell kiköszörülnie az első fordulóban Hódmezővásárhelyen elszenvedett csorbát. Bemutatkozik a kunszentmártoni pálya is, ahol az ezévi kiírásban fogja játszani hazai találkozóit a csapat. A csongrádiak ellen nem igazán volt esélye a pontszerzésre Korom Tibor fiainak, most viszont a bérbe vett stadionban szeretnék megszerezni első győzelmüket. A tiszazugiak kerete még mindig változhat, de alapvetően kialakultnak tekinthető. Ellenfelüket az Északnyugati csoportból irányította át a szövetség, ahol az előző szezonban a hatodik helyen végeztek. A III. Kerületi TVE gárdája győzelemmel indított, az újoncként debütáló Békéscsaba II-t fektette két vállra hazai környezetben.

Békéscsaba II. (11.)–Martfűi LSE (12.)

Békéscsaba, szerda 17.30

A Martfű is sikeres kupafordulón van túl, ám Mezőtúron nem a legjobb arcát mutatta Koncz Zsolt csapata. Csak a továbbjutással lehettek elégedettek Tiszazugban, a mutatott játék a soronkövetkező bajnoki fordulóban minden bizonnyal kevés lenne az üdvösséghez. Ráadásul két idegenbeli mérkőzés vár rájuk, a szerdai meccset követően vasárnap Szegedre utazik a gárda, ahol kevés babér termett eddig számukra.

Békéscsabán újonc együttes ellen lépnek pályára, elenfelüknek nem kellett osztályozót vívnia, sorsolás útján került a magasabb osztályba. Az első bajnokin a rendes játékidő hosszabbításában maradt alul csak a III. Ker. TVE ellen, most pedig bizonyára javítani szeretne. Martfűn Balla Zalán, Prozlik Ádám mellett Hunya Krisztián is kidőlt a sorból, ennek ellenére három pontért utaznak a Viharsarokba. Hétközi meccsről lévén szó, sok függ attól, kiket ad vissza a Csaba az első csapatból, ám a vendégek nem ezzel, sokkal inkább magukkal szeretnének foglalkozni.