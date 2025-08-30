Nyerhető mékőzések a palettán az NB III-ban

A szerdai ötödik forduló után vasárnap újabb megméretés előtt állnak NB III-as csapataink. Az északkeleti csoportban a Tiszafüred hazai győzelme után ismét a Hatvanhoz látogat. Az elmúlt hét végén a Magyar Kupa keretein belül már találkoztak egyszer, akkor Dorcsák Zoltán csapata simán nyert és továbbjutott. A délkeletiben a Martfű nagy zakóba futott bele a hét közepén a Honvéd ellen, de máris kijavítanák a csorbát. A Tiszaföldvár együttese viszont megszerezte első győzelmét, és folytatná a pontgyűjtést, ám Dabason koncentráltan kell játszania terve megvalósításához.

A Martfű (feketében) a BKV csapata ellen bizonyíthat az NB III-ban

Fotó: Nagy Balázs

NB III – északkeleti csoport

FC Hatvan (15.)–Tiszafüredi VSE (4.)

Hatvan, vasárnap 17.30

Tiszafüreden jól tudták, hogy kemény dió lesz az ukrán játékosokkal megerősített újonc Tarpa elleni szerdai mérkőzés. Így is lett, a Tisza-tó parti gárda nagyon nehezen tudta feltörni védelmi állását, ráadásul ellenfelük szerzett vezetést az első félidőben. Méghozzá a legrosszabbkor, a felvonás utolsó pillanataiban tette ezt, ám a hazai játékosokat nem törte meg, sőt még nagyobb erőbedobásra sarkallta. A meccs hajrájában sikerült végül fordítani, ami jórészt a játékosok kiváló hozzáállásának volt köszönhető. Most ismét az a Hatvan következik, akit egy hete nagy különbséggel sikerült legyőzni a Magyar Kupában. Azóta a hevesi gárda megszerezte első győzelmét a bajnokságban, a Sényőt múlta felül, így elkerült az utolsó helyről. Dorcsák Zoltán csapata szeretné folytatni jó sorozatát, ehhez győznie kell Hatvanban.

NB III – délkeleti csoport

Martfűi LSE (11.)–BKV Előre (12.)

Martfű, vasárnap 17.30

Nem sikerült folytatnia szerdán idegenbeli jó sorozatát a Martfű csapatának. Nagy különbségű (5-0) vereséget szenvedtek az első keretből megerősített Budapest Honvédtól, akik ugyan elkerülhető és ritkán látható nagy gólokat is szereztek, ám ilyen arányban is megérdemelten győztek. Az akarat megvolt, ám az igazi tűz hiányzott játékosaiból, vallotta be a mérkőzés után edzőjük Koncz Zsolt, a most következő hazai találkozójukon viszont már nem tehetik meg, hogy ne száz százalékos koncentráltsággal futballozzanak. A BKV Előre szerdán megszerezte második győzelmét, de két nagy különbségű vereség is terheli már számlájukat. Annyit lehet még tudni róluk, hogy a bajnokság előtt nehezen állt össze az együttes, hektikus szereplésük jórészt ennek tudható be. A hazai csapatból továbbra sem áll még rendelkezésre Balla Zalán és Kriska Norbert.