Labdarúgás

1 órája

Nincs pihenés a harmadosztályban – vasárnap is a pontokért küzdenek

Címkék#Tiszaföldvár#NB III#Békéscsaba#Martfű

Nincs megállás a bajnokságban: vasárnap is pályára lépnek NB III-as csapataink. Az NB III aktuális fordulójában ismét sűrű program vár a Tiszafüredre, a Martfűre és a Tiszaföldvárra, a hétközi sikeres idegenbeli fellépések után újabb kemény ellenfelekkel szemben kell bizonyítaniuk.

Jegesi László

A hétközi NB III-as fordulóban két csapatunk (Tiszafüred, Martfű) is győzött - ráadásul idegenben - csupán a Tiszaföldvár maradt alul hazai pályán futballozva. Sokáig nem pihenhettek a játékosok, hiszen vasárnap a következő forduló vár rájuk, amelyen ismét csak fel kell kötniük azt a bizonyos gatyát. A délkeleti csoportban a Martfű békéscsabai győzelme után Szegeden ismételhet, a Tiszaföldvár pedig éppen a Viharsarokban mutathatja meg, hogy ők is képesek meglepetést okozni. Az Északkeletiben a Tiszafüredhez a mezőny egyik legjobbja, a Kisvárda látogat.

nb iii
A földváriak a viharsarokban bizonyíthatnak vasárnap az NB III-ban
Fotó: Pesti József

NB III. Délkeleti csoport

Békéscsaba II.–Tiszaföldvár SE

Békéscsaba, vasárnap 11 óra

Az újjá alakított Tiszaföldvár a mezőny legjobbjai közé sorolt két együttessel mérkőzött meg eddig, és alul maradt velük szemben. Vendégként és hazai környezetben (Kunszentmárton) is vereséget szenvedett tehát Korom Tibor alakulata, a vasárnapi matinén viszont szeretnének javítani. Szerdán a Martfű bizonyította, hogy lehet nyerni Békéscsabán az első keret néhány játékosával kiegészített újonc csapat ellen, most pedig a földváriakon a sor, hogy ők is megtegyék ezt. Három labdarúgójukat továbbra sem regisztrálhatták még, így nélkülük kénytelenek újra csatasorba állni. Ellenfelük sem parádézott eddig, a III. Ker. TVE otthonában, majd hazai környezetben is egy gólos vereségeket szenvedtek.

Szegedi VSE–Martfűi LSE

Szeged, Vasutas Sporttelep, vasárnap 16.00

A Békéscsaba szerdai legyőzésével javított mérlegén a Martfű együttese, most azonban egy újabb nehéz erőpróba előtt állnak Szegeden. Ellenfelük újoncként tavaly kétszer is legyőzte Koncz Zsolt csapatát úgy, hogy összesen tíz góllal terhelte meg a hálójukat. Mindkét alkalommal a tiszazugiak nagyon rossz periódusában kapták el őket, de ez sem lehet magyarázat a súlyos vereségekre. Végül az SZVSE a hatodik helyen végzett, míg a Martfű az utolsó pillanatokban biztosította be idei tagságát. Utóbbiak ebben a bajnokságban szeretnének előrébb lépni, csapatuk erősödése, egységesebbé válása erre biztosítékul szolgálhat a jövőben. Továbbra is Balla Zalán, Prozlik Ádám és Hunya Krisztián nélkül kell helytállniuk, most épp a négy ponttal álló Szeged otthonában.

NB III.  Északkeleti Csoport

Tiszafüred–Kisvárda Master II.

Tiszafüred, vasárnap 17.30

A nyitó fordulóban a Füzesabony ellen győzelmet szalasztott el a Tiszafüred, szerdán viszont sikerült javítania. Nyíregyházán már három góllal is vezetett a félidőben Dorcsák Zoltán csapata, mégis meg kellett elégednie egy soványabb sikerrel. A szünet után hiába alakított ki újabb helyzeteket a vendég gárda, egy figyelmetlenség majd egy véleményes büntető megadása után közel került ellenfeléhez a hazai gárda, volt miért izgulni tehát a hajrában. A lehetőségek értékesítése kulcsfontosságú lesz a folytatásban is, hiszen úgy tűnik, hogy a csapat nem gyengült, csak érvényesítenie kell tudását a mérkőzéseken. Vasárnapi riválisukkal - két győzelemmel indította a szezont - az előző kiírásban oda-vissza döntetlent játszottak, talán most nem elégednének meg ezzel az eredménnyel a Tisza tó partján.

 

 

