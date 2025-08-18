2 órája
Ahmet Pasalic az Olajbányász szakmai stábjában
Ahmet Pasalic személyében egy 31 éves, 11 év tapasztalattal rendelkező szakemberrel bővül a Szolnoki Olajbányász szakmai stábja – adta hírül a klub közösségi oldala.
Ahmet több bosnyák csapatnál is megfordult már vezetőedzői és másodedzői pozícióban, többek között az OKK Spars Szarajevónál, Boszna Royal Szarajevónál, HKK Student Mosztárnál is, illetve jelenleg az U16-os bosnyák válogatott vezetőedzője.
Pasalic Mándoki Tamással együtt fogja segíteni Vedran Bosnic vezetőedző munkáját. Egyébiránt a bajnoki címvédő Olajbányász első nyilvános tesztmeccsét majd augusztus 30-án, szombaton 18 órától az Oroszlány legénysége ellen vívja a Tiszaligeti Sportcsarnokban.
Kiderült, ki ült a vasárnap este a szolnoki Kertész úton felborult autó volánjánál