augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

47 perce

Ahmet Pasalic az Olajbányász szakmai stábjában

Címkék#kosárlabda#Pallai Tamás#magyar válogatott

Ahmet Pasalic személyében egy 31 éves, 11 év tapasztalattal rendelkező szakemberrel bővül a Szolnoki Olajbányász szakmai stábja – adta hírül a klub közösségi oldala.

Varga Csaba

Ahmet több bosnyák csapatnál is megfordult már vezetőedzői és másodedzői pozícióban, többek között az OKK Spars Szarajevónál, Boszna Royal Szarajevónál, HKK Student Mosztárnál is, illetve jelenleg az U16-os bosnyák válogatott vezetőedzője.

Forrás: olajoffical

Pasalic Mándoki Tamással együtt fogja segíteni Vedran Bosnic vezetőedző munkáját. Egyébiránt a bajnoki címvédő Olajbányász első nyilvános tesztmeccsét majd augusztus 30-án, szombaton 18 órától az Oroszlány legénysége ellen vívja a Tiszaligeti Sportcsarnokban.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu