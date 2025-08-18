Ahmet Pasalic az Olajbányász szakmai stábjában

Ahmet több bosnyák csapatnál is megfordult már vezetőedzői és másodedzői pozícióban, többek között az OKK Spars Szarajevónál, Boszna Royal Szarajevónál, HKK Student Mosztárnál is, illetve jelenleg az U16-os bosnyák válogatott vezetőedzője.

Forrás: olajoffical

Pasalic Mándoki Tamással együtt fogja segíteni Vedran Bosnic vezetőedző munkáját. Egyébiránt a bajnoki címvédő Olajbányász első nyilvános tesztmeccsét majd augusztus 30-án, szombaton 18 órától az Oroszlány legénysége ellen vívja a Tiszaligeti Sportcsarnokban.