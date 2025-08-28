Programkavadkád lesz az Olaj szombati szurkolói és sportnapján

Tehát az idén sem marad el a már hagyományos Olajbányász Szurkolói és Sportnap, amely már tízedik lesz sorban, sok-sok érdekes és színes programmal megspékelve. Az esemény sorozat szombaton 12.15-től a szurkolói ankéttal indul, amelynek a Tiszavirág-híd melletti Olaj-klub ad otthont.

Az Olaj legutóbbi bajnokcsaptából nem minden játékost, de a kupákat, az érmeket, a mezeket láthatják majd a szurkolók szombaton délután Fotó: Nemzeti Sport

A találkozón az Olajbányász vezetői és szakmai stábja beszélnek a felkészülési időszakról, minden bizonnyal szó lesz a szezonra vonatkozó tervekről és tennivalókról. Természetesen bemutatkoznak a klub új játékosai is. A szurkolók pedig kérdésekkel ostromolhatják majd a vezetőket és a csapatot egyaránt. A mintegy egy órásra tervezett ankét végén pedig játékosok–szurkolók közötti fényképezkedésre is lehetőség lesz hosszú perceken át. A továbbiakban különböző sportjátékokon szórakozhatnak majd a résztvevők.

A folytatásban pedig 16.30-tól a Tiszaligeti Sportcsarnok konferencia termében a sportnapok történetében, eddig még nem látott rendhagyó kiállítást és ünnepséget rendeznek.

A kiállításon az Olaj által az elmúlt évtizedekben szerzett relikviákat, ereklyéket lehet majd megtekinteni.

Az ünnepség keretében pedig a város és a klub vezetői köszöntik azokat a sportembereket, akik az Olajbányász 66 éves történetében sokat tettek az egyesületért. A meghívott legendák névsora: Acsay Attila, Báder Márton, Berkics László, Cziczás László, dr. Nyerges Zsolt, Oliver Vidin, Pór Péter, Rezák László, Tóth Attila, Tóth Zoltán, Treffler Tamás, Szalay Ferenc, Vedran Bosnic. Velük ugyancsak a konferencia teremben 17 órától találkozhatnak majd a szimpatizánsok. A dijátadót már a csarnok küzdőterén tartják 18 órától.

Rá negyed órára pedig az Olajbányász mostani csapatát játszani is láthatja a publikum, amelynek a vetélytársa az elmúlt évad 13. helyezettje, az Oroszlány gárdája lesz egy tesztmérkőzés erejéig. A legutóbbi idény együtteséből: Pallai Tamás, Rudner Gábor, ,Somogyi Ádám, Krnjajszki Borisz, Szugyiczki Máté, Horváth Ákos, Abraham Arabo, míg az új szerzemények közül is szerelést ölthet majd: Molnár Márton, Le’Tre Darthard, Brady Skeens, Auston Barnes, Ryland Holt, amit természetesen már az új vezetőedző: Vedran Bosnic vezetőedző és szakmai stábja fog irányítani. Egy játékos, Adin Vrabac biztosan hiányozni fog, aki a bosnyák válogatottal az Eb-n szerepel.