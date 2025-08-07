augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

1 órája

A magyar kosárlabdások nagy része már elkelt a piacon – teljes a címvédő Olajbányász kerete

Címkék#Olajbányász#Falco#Isaiah Mucius#kosárlabda átigazolás#Honvéd

Már csak két hónap van hátra a férfi kosárlabda-bajnokság rajtjáig, a klubok pedig sorra jelentik be kereteik véglegesítését. Az olajbányász csapata már teljes, miközben több riválisnál tovább folytatódik a játékoskeresés, főleg légiós posztokon. Áttekintettük, hogyan áll a címvédő mellett további hat együttes kerete a rajt előtt.

Varga Csaba

Már csak két hónapot kell várni a férfi kosárlabda-bajnokság rajtjáig. Az elmúlt időszakban az uborkaszezon ellenére is zajlott az élet, a klubok igyekeztek megerősíteni keretüket. Lapunk a BB1.hu segítségével próbálta feltérképezni a következő évad tizennégy csapatát. Az első részben a címvédő NHSZ-Szolnoki Olajbányász mellett további hat együttest vettünk górcső alá.

olajbányász
Krnjajszki Borisz (labdával) a következő évadban is az Olajbányász együttesét erősíti
Fotó: Mészáros János


Egy héttel a felkészülés kezdete előtt már mindegyik klub talált magának vezetőedzőt. Úgy tűnik, hogy magyar kosarasok java is elkelt a játékospiacon. Néhány csapat viszont még kutakodik légiósok után. A bajnoki címvédő Olajnál viszont máris együtt van a jövő évad kerete.

Olajbányász (az elmúlt évad helyezése: 1.): 

Érkezett: Molnár Márton (Sopron), Le’Tre Darthard (Heroes Den Bosch – Hollandia), Adin Vrabac (Bosna – Bosznia-Hercegovina), Brady Skeens (Krka Novo Mesto – Szlovénia), Auston Barnes (Valcea – Románia), Ryland Holt (Nymburk – Csehország). Vedran Bosnic (vezetőedző, Mons-Hainaut – Belgium).

Maradt: Pallai Tamás, Somogyi Ádám, Rudner Gábor, Krnjajszki Borisz, Horváth Ákos, Szugyicki Máté, Arabo Abraham. Mándoki Tamás (másodedző).

Távozott: Sztrahinja Jovanovics (Falco), Fardaws Aimaq (Lietkabelis – Litvánia), Lukács Norbert (Novgorod – Oroszország), Bojan Szubotics (DEAC), Peringer Balázs (Oroszlány), Marko Radovanovics (Inter Bratislava – Szlovákia). Oliver Vidin (vezetőedző).

Atomerőmű SE (3.): 

Érkezett: Krivacevic Markó (Alba Fehérvár), Cohill Eric (Szeged), Tony Hicks (Levice – Szlovákia), Trevon Bluiett (Limoges – Franciaország), Zena Edosomwan (Gifu Swoops – Japán), . Aleksandar Joncevski (vezetőedző, Slask Wroclaw – Lengyelország). 

Maradt: Eilingsfeld János, Révész Ádám, Benke Szilárd, Halmai Dániel, Géringer Gergő, Arnold Botond.

Távozott: Jay Jay Chandler (Avellino – Olaszország), Eric Lockett (Anwil Wloclawek – Lengyelország), Khalil Dukes, Kovács Ákos, Kékesi Kolos, Dorogi Gergő (Honvéd), De’Quon Lake (KB Bashkimi – Koszovó), Kucsora Csaba (ZTE). Kosztasz Flevarakisz (vezetőedző). 

DEAC (5.):

Érkezett: Bojan Szubotics (Olajbányász), Marcus Tyus (Norrköping Dolphins – Svédország), Trey Wade (Start Lublin – Lengyelország) Vámos Ádám (MAFC), Gáspár Mátyás (Körmend). 

Maradt: Pongó Máté, Hőgye Patrik, Neuwirth Bence, Mócsán Bálint, Várszegi Ádám, Garamvölgyi Ákos, Kovács Ákos, Flasár Botond, Danilo Osztojics. Pethő Ákos (vezetőedző).

Távozott: Andre Williamson (visszavonult), Kyan Anderson (KB Bashkimi – Koszovó), Djordje Drenovac (Szeged), Czermann Patrik, Ságodi Róbert

Sopron (7.):

Érkezett: Hajdu Péter (Honvéd), Kovács Benedek (Falco), Fahrudin Manjgafic (Czarni Słupsk – Lengyelország), Igor Struger és Josh Thompson (mindkettő: Olimia Podcetrtek – Szlovénia), Luke Nelson (Anwil Wloclawek – Lengyelország).

Maradt: Takács Kristóf, Flasár Zalán, Csendes Péter, Kucsera Dániel, Meszlényi Róbert. Gasper Potocnik (vezetőedző).

Távozott: Kaelin Jackson (PAOK – Görögország), Lamar Edwards (Chelbasket – Oroszország), Kovács Áron, Molnár Márton (Olajbányász), Keller Bendegúz, Isaiah Mucius (Anwil Wloclawek – Lengyelország), Brandon Garrett, Fazekas Csaba, Gadácsi Dávid (PVSK). 

NKA Pécs (9.):

Érkezett: Ognjen Carapic (Primorje – Montenegró), Kenny Pohto (Santa Barbara – Egyesült Államok).

Maradt: Meleg Gergő, Bor Gábor, Kollár Bence, Brbaklics Aleksza, Ibrahim Durmo, Mezőfi Márk, Lukácsi Gábor, Rátgéber Tamás. Bojan Szalatics (vezetőedző).

Távozott: Anthony Durham, Kerpel-Fronius Gáspár (Szeged), Nemanja Nikolics, Scherer Bálint (ZTE), Herger Salamon (Falco), Darnell Brodie (Irapuato – Mexikó). 

Kecskemét (11.):

Érkezett: Djuro Dautovics (Radnicski – Szerbia).

Maradt: Wittmann Krisztián, Ivkovics Milán, Tóth Barna, Körmendi Bence, Szemerédi Levente, Asztalos Miklós, Schöll Richárd. Sztojan Ivkovics (szakmai igazgató). 

Távozott: Tóth Patrik (Fót), Ilari Seppala, Gregory Edward Lee, Petar Rakicsevics, Karahodzsics Kemal, Kelenföldi Domonkos.

Oroszlány (13.):

Érkezett: Sövegjártó Ábel (Falco), Ismet Sejfi – (Sloboda Tuzla – Bosznia-Hercegovina), Peringer Balázs (Olajbányász), Shaun Doss (Starwings Basel –Svájc), Gage McMurrin (Ostionaros de Guaymas – Mexikó). Forray Gábor (vezetőedző, Körmend).

Maradt: Ruják András, Balsay Ádám, Csuti Kornél, Kristyák Viktor, Szabadfi Márk, Takács Zsolt.

Távozott: Werner Viktor (PVSK), Duane Wilson (Defensor – Uruguay), James Bishop, Noah Dickerson, Illés Máté (Nyíregyháza), Stefan Kenics, Czermann Máté (PVSK). Virginijus Sirvydis (vezetőedző).

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu