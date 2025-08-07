A magyar kosárlabdások nagy része már elkelt a piacon – teljes a címvédő Olajbányász kerete

Már csak két hónapot kell várni a férfi kosárlabda-bajnokság rajtjáig. Az elmúlt időszakban az uborkaszezon ellenére is zajlott az élet, a klubok igyekeztek megerősíteni keretüket. Lapunk a BB1.hu segítségével próbálta feltérképezni a következő évad tizennégy csapatát. Az első részben a címvédő NHSZ-Szolnoki Olajbányász mellett további hat együttest vettünk górcső alá.

Krnjajszki Borisz (labdával) a következő évadban is az Olajbányász együttesét erősíti

Fotó: Mészáros János



Egy héttel a felkészülés kezdete előtt már mindegyik klub talált magának vezetőedzőt. Úgy tűnik, hogy magyar kosarasok java is elkelt a játékospiacon. Néhány csapat viszont még kutakodik légiósok után. A bajnoki címvédő Olajnál viszont máris együtt van a jövő évad kerete.

Olajbányász (az elmúlt évad helyezése: 1.):

Érkezett: Molnár Márton (Sopron), Le’Tre Darthard (Heroes Den Bosch – Hollandia), Adin Vrabac (Bosna – Bosznia-Hercegovina), Brady Skeens (Krka Novo Mesto – Szlovénia), Auston Barnes (Valcea – Románia), Ryland Holt (Nymburk – Csehország). Vedran Bosnic (vezetőedző, Mons-Hainaut – Belgium).

Maradt: Pallai Tamás, Somogyi Ádám, Rudner Gábor, Krnjajszki Borisz, Horváth Ákos, Szugyicki Máté, Arabo Abraham. Mándoki Tamás (másodedző).

Távozott: Sztrahinja Jovanovics (Falco), Fardaws Aimaq (Lietkabelis – Litvánia), Lukács Norbert (Novgorod – Oroszország), Bojan Szubotics (DEAC), Peringer Balázs (Oroszlány), Marko Radovanovics (Inter Bratislava – Szlovákia). Oliver Vidin (vezetőedző).

Atomerőmű SE (3.):

Érkezett: Krivacevic Markó (Alba Fehérvár), Cohill Eric (Szeged), Tony Hicks (Levice – Szlovákia), Trevon Bluiett (Limoges – Franciaország), Zena Edosomwan (Gifu Swoops – Japán), . Aleksandar Joncevski (vezetőedző, Slask Wroclaw – Lengyelország).

Maradt: Eilingsfeld János, Révész Ádám, Benke Szilárd, Halmai Dániel, Géringer Gergő, Arnold Botond.

Távozott: Jay Jay Chandler (Avellino – Olaszország), Eric Lockett (Anwil Wloclawek – Lengyelország), Khalil Dukes, Kovács Ákos, Kékesi Kolos, Dorogi Gergő (Honvéd), De’Quon Lake (KB Bashkimi – Koszovó), Kucsora Csaba (ZTE). Kosztasz Flevarakisz (vezetőedző).

DEAC (5.):

Érkezett: Bojan Szubotics (Olajbányász), Marcus Tyus (Norrköping Dolphins – Svédország), Trey Wade (Start Lublin – Lengyelország) Vámos Ádám (MAFC), Gáspár Mátyás (Körmend).