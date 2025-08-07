A magyar kosárlabdások nagy része már elkelt a piacon – teljes a címvédő Olajbányász kerete

19 perce
Már csak két hónap van hátra a férfi kosárlabda-bajnokság rajtjáig, a klubok pedig sorra jelentik be kereteik véglegesítését. Az olajbányász csapata már teljes, miközben több riválisnál tovább folytatódik a játékoskeresés, főleg légiós posztokon. Áttekintettük, hogyan áll a címvédő mellett további hat együttes kerete a rajt előtt.
Már csak két hónapot kell várni a férfi kosárlabda-bajnokság rajtjáig. Az elmúlt időszakban az uborkaszezon ellenére is zajlott az élet, a klubok igyekeztek megerősíteni keretüket. Lapunk a BB1.hu segítségével próbálta feltérképezni a következő évad tizennégy csapatát. Az első részben a címvédő NHSZ-Szolnoki Olajbányász mellett további hat együttest vettünk górcső alá.
Egy héttel a felkészülés kezdete előtt már mindegyik klub talált magának vezetőedzőt. Úgy tűnik, hogy magyar kosarasok java is elkelt a játékospiacon. Néhány csapat viszont még kutakodik légiósok után. A bajnoki címvédő Olajnál viszont máris együtt van a jövő évad kerete.
Olajbányász (az elmúlt évad helyezése: 1.):
Érkezett: Molnár Márton (Sopron), Le’Tre Darthard (Heroes Den Bosch – Hollandia), Adin Vrabac (Bosna – Bosznia-Hercegovina), Brady Skeens (Krka Novo Mesto – Szlovénia), Auston Barnes (Valcea – Románia), Ryland Holt (Nymburk – Csehország). Vedran Bosnic (vezetőedző, Mons-Hainaut – Belgium).
Maradt: Pallai Tamás, Somogyi Ádám, Rudner Gábor, Krnjajszki Borisz, Horváth Ákos, Szugyicki Máté, Arabo Abraham. Mándoki Tamás (másodedző).
Távozott: Sztrahinja Jovanovics (Falco), Fardaws Aimaq (Lietkabelis – Litvánia), Lukács Norbert (Novgorod – Oroszország), Bojan Szubotics (DEAC), Peringer Balázs (Oroszlány), Marko Radovanovics (Inter Bratislava – Szlovákia). Oliver Vidin (vezetőedző).
Atomerőmű SE (3.):
Érkezett: Krivacevic Markó (Alba Fehérvár), Cohill Eric (Szeged), Tony Hicks (Levice – Szlovákia), Trevon Bluiett (Limoges – Franciaország), Zena Edosomwan (Gifu Swoops – Japán), . Aleksandar Joncevski (vezetőedző, Slask Wroclaw – Lengyelország).
Maradt: Eilingsfeld János, Révész Ádám, Benke Szilárd, Halmai Dániel, Géringer Gergő, Arnold Botond.
Távozott: Jay Jay Chandler (Avellino – Olaszország), Eric Lockett (Anwil Wloclawek – Lengyelország), Khalil Dukes, Kovács Ákos, Kékesi Kolos, Dorogi Gergő (Honvéd), De’Quon Lake (KB Bashkimi – Koszovó), Kucsora Csaba (ZTE). Kosztasz Flevarakisz (vezetőedző).
DEAC (5.):
Érkezett: Bojan Szubotics (Olajbányász), Marcus Tyus (Norrköping Dolphins – Svédország), Trey Wade (Start Lublin – Lengyelország) Vámos Ádám (MAFC), Gáspár Mátyás (Körmend).
Maradt: Pongó Máté, Hőgye Patrik, Neuwirth Bence, Mócsán Bálint, Várszegi Ádám, Garamvölgyi Ákos, Kovács Ákos, Flasár Botond, Danilo Osztojics. Pethő Ákos (vezetőedző).
Távozott: Andre Williamson (visszavonult), Kyan Anderson (KB Bashkimi – Koszovó), Djordje Drenovac (Szeged), Czermann Patrik, Ságodi Róbert
Sopron (7.):
Érkezett: Hajdu Péter (Honvéd), Kovács Benedek (Falco), Fahrudin Manjgafic (Czarni Słupsk – Lengyelország), Igor Struger és Josh Thompson (mindkettő: Olimia Podcetrtek – Szlovénia), Luke Nelson (Anwil Wloclawek – Lengyelország).
Maradt: Takács Kristóf, Flasár Zalán, Csendes Péter, Kucsera Dániel, Meszlényi Róbert. Gasper Potocnik (vezetőedző).
Távozott: Kaelin Jackson (PAOK – Görögország), Lamar Edwards (Chelbasket – Oroszország), Kovács Áron, Molnár Márton (Olajbányász), Keller Bendegúz, Isaiah Mucius (Anwil Wloclawek – Lengyelország), Brandon Garrett, Fazekas Csaba, Gadácsi Dávid (PVSK).
NKA Pécs (9.):
Érkezett: Ognjen Carapic (Primorje – Montenegró), Kenny Pohto (Santa Barbara – Egyesült Államok).
Maradt: Meleg Gergő, Bor Gábor, Kollár Bence, Brbaklics Aleksza, Ibrahim Durmo, Mezőfi Márk, Lukácsi Gábor, Rátgéber Tamás. Bojan Szalatics (vezetőedző).
Távozott: Anthony Durham, Kerpel-Fronius Gáspár (Szeged), Nemanja Nikolics, Scherer Bálint (ZTE), Herger Salamon (Falco), Darnell Brodie (Irapuato – Mexikó).
Kecskemét (11.):
Érkezett: Djuro Dautovics (Radnicski – Szerbia).
Maradt: Wittmann Krisztián, Ivkovics Milán, Tóth Barna, Körmendi Bence, Szemerédi Levente, Asztalos Miklós, Schöll Richárd. Sztojan Ivkovics (szakmai igazgató).
Távozott: Tóth Patrik (Fót), Ilari Seppala, Gregory Edward Lee, Petar Rakicsevics, Karahodzsics Kemal, Kelenföldi Domonkos.
Oroszlány (13.):
Érkezett: Sövegjártó Ábel (Falco), Ismet Sejfi – (Sloboda Tuzla – Bosznia-Hercegovina), Peringer Balázs (Olajbányász), Shaun Doss (Starwings Basel –Svájc), Gage McMurrin (Ostionaros de Guaymas – Mexikó). Forray Gábor (vezetőedző, Körmend).
Maradt: Ruják András, Balsay Ádám, Csuti Kornél, Kristyák Viktor, Szabadfi Márk, Takács Zsolt.
Távozott: Werner Viktor (PVSK), Duane Wilson (Defensor – Uruguay), James Bishop, Noah Dickerson, Illés Máté (Nyíregyháza), Stefan Kenics, Czermann Máté (PVSK). Virginijus Sirvydis (vezetőedző).
