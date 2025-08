Szolnokon javíthat majd csapatunk

Rossz hír volt a válogatott háza táján, hogy Benke Szilárd és Meleg Gergő sérülés miatt kénytelen lesz kihagyni a románok elleni nyitómeccset. Az előzményekről annyit, hogy a mieinknek ez volt az első fellépésük a selejtezősorozatban, míg a vendéglátok szombaton 80–72-re nyertek a csoport harmadik résztvevője, az észak-macedónok otthonában. Szerdán este pedig folytatta jó szereplését a román csapat, amely legyőzte válogatottunkat.

Pallai Tamáséknak (balra) nem volt esélyük a győzelemre Nagyváradon

Forrás: FIBA

Románia–Magyarország 76–64 (13–21, 19–11, 22–16, 22–16)

Nagyvárad, 2000 néző. V.: Zurapovic (bosnyák), Zapolski (lengyel), Barkauszkasz (litván).

Románia: TOHATAN 9/3, Diculescu 8/3, Nitu, Nicolescu 2, Cate 6. Csere: KUTI 6, Lungu 3, Grasu 2, POPA 11/6, Uta 8, MACIUCA 21/15. Szövetségi kapitány: Mihai Silvasan.

Magyarország: Váradi, PERL 15, Pallai 2, Golomán 10, REUVERS 14/6. Csere: PONGÓ 13/6, Vojvoda 10, Tanoh Dez, Valerio-Bodon, Filipovic. Szövetségi kapitány: Gasper Okorn.

Az Olaj csapatkapitánya, Pallai Tamás először pályafutása során válogatottunk kezdőcsapatában kapott helyet. Kapkodó játékkal kezdtek a felek, Golomán György szerezte az összecsapás első kosarát. Öt perc után nyugodott meg csapatunk Pongó Marcell pontjaival távoldott ellenfelétől. Ellenben a hazaiak dobásai olykor még a gyűrűt sem érték el. A 8. percben már tíz pont volt a mienk előnye. 9–19. Ebből két pontot faragtak le a vendéglátók a kis-szünetig, 13–21.

A második negyedben nagyot fékezett csapatunk, ellenben felzárkóztak a románok Mihai Macuta pontjaival. A magyar dobások most nem sikerültek, és támadó lepattanókról is rendre lemaradtak. A félidő hajrájában már a hazaiak vezettek, szerencsére nem tudtak elhúzni, 32–32-es állást mutatott az eredményjelző. A térfélcserét követően a mieink légiósa, Nate Reuvers gyorsan beszórt két duplát, majd Pallai zsákolt egy óriásit. A hazai azonban gyorsan egyenlítettek. Sőt negyed hajrája is az övéké volt, jó használták ki a magyarok eladott labdáit, és a tripláik is beestek, így 54–48.

A záró felvonást két duplával kezdte a sárga mezes pályaválasztó. Mínusz tíz pont hátrányban volt csapatunk, Gasper Okorn szövetségi kapitány időt kért. Nem sok foganatja volt tanácsainak, mert a rivális tovább növelte a különbséget, 65–50. Nem ment csapatunknak, amely nem lelte fonalat és kereste önmagát. Majd Vojvoda Dávid pontjaival tíz alá süllyedt a mieink hátránya, a románok azonban gyorsan visszaállították a régi rendet. A hajrá nem hozott izgalmakat, a stabilan játszó hazai csapat győzelméhez nem fért kétség, 76–64. Ilyen kevés dobott ponttal képtelenség mérkőzést nyerni, nem is sikerült csapatunknak Nagyváradon.