augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kajak-kenu országos bajnokság

3 órája

Pető Hanna, Tamási Zsombor és Kiss Erik újabb bajnoki címe

Címkék#Tamási Zsombor#kajak-kenu#országos bajnokság#Pető Hanna

Szombaton folytatódtak a küzdelmek a kajakosok és kenusok országos bajnokságán, amelynek az idén is a szolnoki Holt-Tiszaparti Vízisport Központ ad otthont. A regatta második napján sem maradt érmek nélkül a tiszafüredi kötődésű Pető Hanna, aki négyesben az első, míg párosban a második helyezett hajóban lapátolt. Mellette a szolnoki nevelésű Tamási Zsombor is győztes négyes tagja volt.

Varga Csaba

Mint írtuk az augusztus 20-án rajtoló milánói világbajnokságra készülő versenyzők nagy része, a szövetség engedélyével kihagyja az idei országos bajnokságot. Közülük az egyik kivétel volt a K-4 500 méteren induló Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely és Tamási Zsombor összetételű csapat. A szegedi világkupát megnyerő egység legutóbb május végén ment éles pályát versenykörülmények között, a mostani döntőt 1:19.679-es idővel zárták.

országos bajnokság, szolnok
Nagy csatát hozott a mix-párosok küzdelme a szolnoki országos bajnokságon
Fotó: Mészáros János

 

– Minden rendben van, egy kis egészséges csipkelődés szokott lenni, de jól megvagyunk, egy cél lebeg a szemünk előtt. A 12. hét jön a legutóbbi pályamenés óta, szeretnénk már a vb-n is megmutatni, hogy mit tudunk. Az egy-hármat tűztünk ki magunk elé, szeretnénk a dobogó minél magasabb fokára felállni – fogadkozott a szolnoki kötődésű, három éve az MTK színeiben versenyző Tamási Zsombor.

Vármegyei kötődésű sikerek az országos bajnokságon

Ugyancsak vb-induló K-2 500 méteren a Kiss Blanka–Lucz Anna (UTE) rutinos páros, amely simán győzött, a fiatal Jeszkel Panna–Pető Hanna (Kovács Katalin Akadémia) duó pedig a második helyen futott be. Az utóbbi két versenyző Pólai Petrával és Dráviczki Dórával együtt megnyerte a négyesek 500 méteres versenyét.

Mellettük a tiszafüredi Dékány Lili és Fodor Fedóra hetedik, míg a szolnoki Dobler Dóra és Sándor Lili a nyolcadik helyen befutó négyesben lapátolt.

A parakajakosok mezőnyében a KL3 kategóriában induló, egyre jobb formába lendülő tiszafüredi nevelésű Kiss Erik a 200 méter után 5000 méteren is bajnoki címet szerzett. Az utóbbi távon és kategóriában a tiszafüredi Mazug Anetta a második míg a szolnoki Fehér Annamária a harmadik helyen ért célba.

Kajak-kenu országos bajnokság Szolnokon, 2025

Fotók: Mészáros János

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu