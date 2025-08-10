Pető Hanna, Tamási Zsombor és Kiss Erik újabb bajnoki címe

Mint írtuk az augusztus 20-án rajtoló milánói világbajnokságra készülő versenyzők nagy része, a szövetség engedélyével kihagyja az idei országos bajnokságot. Közülük az egyik kivétel volt a K-4 500 méteren induló Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely és Tamási Zsombor összetételű csapat. A szegedi világkupát megnyerő egység legutóbb május végén ment éles pályát versenykörülmények között, a mostani döntőt 1:19.679-es idővel zárták.

Nagy csatát hozott a mix-párosok küzdelme a szolnoki országos bajnokságon

Fotó: Mészáros János

– Minden rendben van, egy kis egészséges csipkelődés szokott lenni, de jól megvagyunk, egy cél lebeg a szemünk előtt. A 12. hét jön a legutóbbi pályamenés óta, szeretnénk már a vb-n is megmutatni, hogy mit tudunk. Az egy-hármat tűztünk ki magunk elé, szeretnénk a dobogó minél magasabb fokára felállni – fogadkozott a szolnoki kötődésű, három éve az MTK színeiben versenyző Tamási Zsombor.

Vármegyei kötődésű sikerek az országos bajnokságon

Ugyancsak vb-induló K-2 500 méteren a Kiss Blanka–Lucz Anna (UTE) rutinos páros, amely simán győzött, a fiatal Jeszkel Panna–Pető Hanna (Kovács Katalin Akadémia) duó pedig a második helyen futott be. Az utóbbi két versenyző Pólai Petrával és Dráviczki Dórával együtt megnyerte a négyesek 500 méteres versenyét.

Mellettük a tiszafüredi Dékány Lili és Fodor Fedóra hetedik, míg a szolnoki Dobler Dóra és Sándor Lili a nyolcadik helyen befutó négyesben lapátolt.

A parakajakosok mezőnyében a KL3 kategóriában induló, egyre jobb formába lendülő tiszafüredi nevelésű Kiss Erik a 200 méter után 5000 méteren is bajnoki címet szerzett. Az utóbbi távon és kategóriában a tiszafüredi Mazug Anetta a második míg a szolnoki Fehér Annamária a harmadik helyen ért célba.