Csak a továbbjutásnak örülhetett kosárválogatottunk

Az észak-macadón csapat nyeretlenül, míg a mieink már biztos továbbjutóként várták szkopjei találkozót, amelynek tétje a csoportelsőség volt számukra. A felek első szolnoki meccsét Pallai Tamásék 38 ponttal nyerték, most is ők számítottak a meccs esélyesének. Az előjelek azonban nem legjobbak voltak, ugyanis válogatottunk kedden hajnalban indult Szolnokról, de csak szerdán hajnali egy órakor landolt a repülőjük Szkopjéban, járattörlések miatt. Ráadásul válogatottunk egyik alapembere, Nate Reuvers bokasérülés miatt nem tudta vállalni a fellépést. Mind ezek után nem is sikerült csapatunk a csoportzáró.

Vojvoda Dávidéknak (középen) és társainak nem jött össze a csoportelsőség Fotó: FIBA Basketball

Észak-Macedónia–Magyarország 82–75 (23–15, 22–17, 19–18, 18–25)

Szkopje, 800 néző. V.: Salins (lett), Proc (lengyel), Maciulis (litván). Észak-Macedónia: MITREVSKI 14/6, L. Stojanovski 5/3, Magdevski 4, WILEY 23/3, Simikj 2. Csere: TASHOVSKI 14, Kakruki 4, MITEVSKI 9, Hot, Vasilevski 7. Szövetségi kapitány: Marjan Ilievski. Magyarország: Váradi 10/6, Perl 2, Benke 12/6, GOLOMÁN 14, Meleg 3. Csere: Pongó 5/3, VOJVODA 21/6, Filipovics, Pallai, Valerio-Bodon 8/3, Tanoh Dez, Cseh B. Szövetségi kapitány: Gasper Okorn.

A hazaiak alapembere, a honosított Jacob Wiley nyitotta meg a pontgyártást, amire Váradi Benedek és Pongó Marcell triplával válaszolt. Mintegy nyolc percig vezetett csapatunk, majd 12–15-ös állást követően leállt a gépezett a macedónok pedig 11–0-s rohammal fordítottak. Mindez a magyarok eladott labdáinak volt köszönhető leginkább.

A folytatásban sem változott a meccs képe, játékosaink elszórták a labdákat, a hazaiak pedig éltek lehetőségeikkel. A mieink közül egyedül Vojvoda Dávid volt veszélyes a macedón gyűrűre a 45–32-es hazai vezetéssel zárult első félidőben.

A fordulást követően Benke Szilárd és Meleg Gergő révén felzárkózott csapatunk 45–40-re. Az egyenlítés helyett megint a macedónok percei következtek, akik visszaállították a régi rendet. A harmadik negyed végén 64–50-es állást mutatott a szkopjei csarnok eredményjelzője. A 32. percben a magyar csapat tizenhatodik eladott labdáját Wiley zsákolással büntette, 70–55. Öt perccel a vége Vojvoda triplája célba ért, majd Váradi büntetőivel közelített vendéglátójához a magyar együttes, de a továbbiakban is tartották 10-12 pontnyi előnyüket a macedónok. Az utolsó két perc 78–69-ről indult, a hazaiak már nem hibáztak, kiméletlenül behúzták a meccset, 82–75.