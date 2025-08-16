augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

1 órája

Válogatottunk vissza akar vágni a románoknak

Címkék#kosárlabda#Pallai Tamás#magyar válogatott

Férfi kosárlabda-válogatottunk szombaton 18 órakor Románia csapatát Szolnokon, a Tiszaligeti Sportcsarnokban látja vendégül a világbajnoki előselejtező E csoportjának harmadik fordulójában. A magyar csapat tagja, Pallai Tamás szerint a mieinket fűti a visszavágás vágya.

Varga Csaba

Három nappal ezelőtt a román válogatott hazai pályán játszva 79–66-ra legyőzte Észak-Macedónia csapatát, ami azt is jelenti, hogy keleti szomszédaink már biztos továbbjutónak számítanak az E jelű hármasból. A magyar együttesnek – a Szolnoki Olajbányász csapatkapitányával, Pallai Tamással a soraiban – a hátralévő kettőből egyet kell nyerni a biztos továbbjutáshoz, amit akár szombat este megszerezhetnek a Tiszaligetben.

Pallai Tamás, kosárlabda, magyar válogatott
Pallai Tamás (labdával) és társai újabb győzelemre törnek a Tiszaligetben
Fotó: Mészáros János

Pallai Tamásék egyelőre csak a románok elleni meccsel foglalkoznak

– Tudom, hogy nem mondok vele újdonságot, ez is egy nagyon fontos mérkőzés lesz – nyilatkozta hírportálunknak Pallai Tamás, a mieink hátvédje, aki klubszinten az Olajbányász csapatkapitánya. – Nagy a tét, nemcsak nyerni akarunk a román csapat ellen, hanem megcélozzuk a csoportelsőséget is. Ugyanis, ha első helyen megyünk tovább, akkor Görögországgal, Montenegróval és Portugáliával kerülünk egy négyesbe, ha viszont a második helyen fejezzük be az előselejtezőt, akkor Franciaország, Belgium és Finnország vár majd ránk. Ehhez első lépésként 12 pontnál nagyobb különbséggel kell legyőznünk a román együttest, a záró fordulóban pedig jövő szerdán is nyernünk kell az észak-macedónok otthonában, Szkopjéban.

Akárcsak egy hete, ezúttal is telt ház várja majd az összecsapást. Azok a szurkolók, akik nem jutottak belépőhöz, azok az M4 Sport jóvoltából követhetik figyelemmel az izgalmasnak ígérkező kosárcsatát.

– Természetesen egyelőre csak a románok elleni derbivel foglalkozunk – folytatta Tamás. – Egyértelmű, hogy a nagy hőség mellett fűt bennünket a visszavágás vágya is, hiszen fájó vereséget szenvedtünk Nagyváradon. A legutóbbi macedónok elleni győzelem azonban sokat javított a hangulaton és kifejezetten jót tett az önbizalmunknak is Egy hete szenzációs volt a hangulat, most is hasonlót várunk. Társaim is kiemelték, hogy mennyire egy hullámhosszon voltunk a szurkolóinkkal. Tisztában vagyunk vele, hogy jó csapat a román, mi azonban ismét meg akarjuk mutatni az erőnket és a karakterünket.

Az E csoport állása: 1. Románia 6 pont, 2. Magyarország 4, 3. Észak-Macedónia.

A magyar válogatott programja és eredményei

Augusztus 6., szerda: Románia–Magyarország 76–64. Augusztus 9., szombat: Magyarország–Észak-Macedónia 96–58. Augusztus 16., szombat: Magyarország–Románia, Szolnok, 18.00.

Augusztus 20., szerda: Észak-Macedónia–Magyarország, Szkopje, 18.00.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu