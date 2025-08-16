Válogatottunk vissza akar vágni a románoknak

Három nappal ezelőtt a román válogatott hazai pályán játszva 79–66-ra legyőzte Észak-Macedónia csapatát, ami azt is jelenti, hogy keleti szomszédaink már biztos továbbjutónak számítanak az E jelű hármasból. A magyar együttesnek – a Szolnoki Olajbányász csapatkapitányával, Pallai Tamással a soraiban – a hátralévő kettőből egyet kell nyerni a biztos továbbjutáshoz, amit akár szombat este megszerezhetnek a Tiszaligetben.

Pallai Tamás (labdával) és társai újabb győzelemre törnek a Tiszaligetben

Fotó: Mészáros János

Pallai Tamásék egyelőre csak a románok elleni meccsel foglalkoznak

– Tudom, hogy nem mondok vele újdonságot, ez is egy nagyon fontos mérkőzés lesz – nyilatkozta hírportálunknak Pallai Tamás, a mieink hátvédje, aki klubszinten az Olajbányász csapatkapitánya. – Nagy a tét, nemcsak nyerni akarunk a román csapat ellen, hanem megcélozzuk a csoportelsőséget is. Ugyanis, ha első helyen megyünk tovább, akkor Görögországgal, Montenegróval és Portugáliával kerülünk egy négyesbe, ha viszont a második helyen fejezzük be az előselejtezőt, akkor Franciaország, Belgium és Finnország vár majd ránk. Ehhez első lépésként 12 pontnál nagyobb különbséggel kell legyőznünk a román együttest, a záró fordulóban pedig jövő szerdán is nyernünk kell az észak-macedónok otthonában, Szkopjéban.

Akárcsak egy hete, ezúttal is telt ház várja majd az összecsapást. Azok a szurkolók, akik nem jutottak belépőhöz, azok az M4 Sport jóvoltából követhetik figyelemmel az izgalmasnak ígérkező kosárcsatát.

– Természetesen egyelőre csak a románok elleni derbivel foglalkozunk – folytatta Tamás. – Egyértelmű, hogy a nagy hőség mellett fűt bennünket a visszavágás vágya is, hiszen fájó vereséget szenvedtünk Nagyváradon. A legutóbbi macedónok elleni győzelem azonban sokat javított a hangulaton és kifejezetten jót tett az önbizalmunknak is Egy hete szenzációs volt a hangulat, most is hasonlót várunk. Társaim is kiemelték, hogy mennyire egy hullámhosszon voltunk a szurkolóinkkal. Tisztában vagyunk vele, hogy jó csapat a román, mi azonban ismét meg akarjuk mutatni az erőnket és a karakterünket.

Az E csoport állása: 1. Románia 6 pont, 2. Magyarország 4, 3. Észak-Macedónia.