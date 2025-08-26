augusztus 26., kedd

Kis Mónika: Második lehetőségnek indult, de szinte azonnal hivatásává vált

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) huszonegyedik alkalommal rendezi meg vármegyei gáláját. A Prima Díj jelöltjei között ezúttal egy szolnoki szakembert mutatunk be: Kis Mónikát, gyógytornászt, edzőt, a Testegyensúly preventív gerinctréning kidolgozóját.

Szabó Sándor

Kis Mónika az az ember, aki a munkájában megtalálta a hivatását. Olyan hivatást, amit szeretettel, teljes lélekkel és odaadással végezhet. Persze kellett hozzá egy kis kerülő: orvosnak indult, de elsőre nem vették fel az egyetemre. „Szerencse a szerencsétlenségben” – mondja ma, hiszen ez fordította a gyógytorna felé. „Második lehetőségnek indult, de annyira megszerettem, hogy már eszembe sem jutott más pálya”. Mit tudni a Prima díj idei egyik jelöltjéről? Mutatjuk!

Kis Mónika is jelölt az idei Prima díjra.
Kis Mónika számára a mozgás nem munka, hanem hivatás. A gyógytornász és edző idén a Prima Díj jelöltjei közé került.
Fotó: Beküldött

A sport mindig része volt az életének, de sosem tartotta magát kiemelkedő tehetségnek. Inkább a közösségi mozgás, a tömegsport vonzotta. Gyerekként aerobikozott, csoportos órákra járt, és korán megértette: a mozgás értéke nem az érmekben mérhető. Sokkal inkább abban, hogy hogyan őrizzük meg az egészségünket, hogyan javítja a mindennapok minőségét. Ez a hitvallás azóta sem változott.

Első munkahelye Szegedhez köti, ahol a gyakorlatok után rögtön állást kapott. Nem volt felvezető, azonnal mélyvíz következett. „Komoly osztályra kerültem, kezdőként hallgatókkal a nyakamon. Nehéz volt, persze, de tele voltam ambícióval. Jó érzés volt, hogy bíztak bennem”. Ez a bizalom és felelősség egyszerre kovácsolta szakemberré és tanárrá.

Aztán visszakerült Szolnokra, ahol meghatározó példaképet ismert meg. „Gruber főorvos volt az, aki partnerként kezelt minket. Kikérte a véleményemet műtéti döntéseknél is. Ez akkoriban ritkaság volt. Rengeteget tanultam tőle, nagyon sokat köszönhetek neki.”. Az, hogy valódi szakmai partnerként tekintettek rá, megerősítette abban, hogy jó úton jár.

Saját módszert fejlesztett ki

Az edzői és tanári évek alatt érlelődött meg benne a saját módszer, a Testegyensúly preventív gerinctréning. A program több ezer emberhez jutott el, és ma már országosan ismert. „A lényeg, hogy ne akkor kezdjünk foglalkozni a gerincünkkel, amikor már baj van. Előzzük meg a problémát” – fogalmazza meg röviden.

Most a Szolnoki Campus gyakorlati oktatásában vállal komoly szerepet, az Almási Mozgás Akadémián pedig edzőket és gyógytornászokat képez. Szívügye a kismamák mozgásprogramja, ahol a prevenció és az egészségmegőrzés éppolyan fontos, mint bármelyik sportközegben. Külön öröm számára, de egyben felelősség is, hogy lánya is a gyógytornász pályára készül. „Neki szeretnék jó példát és inspirációt mutatni” – teszi hozzá.

Amikor megtudta, hogy a Prima Díj jelöltjei közé került, maga is nehezen hitte el. „Szinte kiugrottam a bőrömből, amikor értesültem róla. Nem tudom pontosan, ki ajánlhatott, de óriási hálával tölt el, hogy valaki úgy gondolta: a gyógytorna és a tömegsport területén végzett munka is megérdemli az elismerést.”

Egy biztos: Kis Mónika számára a mozgás soha nem volt csupán sport vagy teljesítmény. Sokkal inkább az életminőség része. „A mozgás nem az alakformálásról szól, hanem arról, hogy jobban érezzük magunkat a bőrünkben – testben és lélekben egyaránt” – zárta.

 

