Kis Mónika: Második lehetőségnek indult, de szinte azonnal hivatásává vált

Kis Mónika az az ember, aki a munkájában megtalálta a hivatását. Olyan hivatást, amit szeretettel, teljes lélekkel és odaadással végezhet. Persze kellett hozzá egy kis kerülő: orvosnak indult, de elsőre nem vették fel az egyetemre. „Szerencse a szerencsétlenségben” – mondja ma, hiszen ez fordította a gyógytorna felé. „Második lehetőségnek indult, de annyira megszerettem, hogy már eszembe sem jutott más pálya”. Mit tudni a Prima díj idei egyik jelöltjéről? Mutatjuk!

Kis Mónika számára a mozgás nem munka, hanem hivatás. A gyógytornász és edző idén a Prima Díj jelöltjei közé került.

Fotó: Beküldött

Kis Mónika is jelölt az idei Prima díjra

A sport mindig része volt az életének, de sosem tartotta magát kiemelkedő tehetségnek. Inkább a közösségi mozgás, a tömegsport vonzotta. Gyerekként aerobikozott, csoportos órákra járt, és korán megértette: a mozgás értéke nem az érmekben mérhető. Sokkal inkább abban, hogy hogyan őrizzük meg az egészségünket, hogyan javítja a mindennapok minőségét. Ez a hitvallás azóta sem változott.

Első munkahelye Szegedhez köti, ahol a gyakorlatok után rögtön állást kapott. Nem volt felvezető, azonnal mélyvíz következett. „Komoly osztályra kerültem, kezdőként hallgatókkal a nyakamon. Nehéz volt, persze, de tele voltam ambícióval. Jó érzés volt, hogy bíztak bennem”. Ez a bizalom és felelősség egyszerre kovácsolta szakemberré és tanárrá.

Aztán visszakerült Szolnokra, ahol meghatározó példaképet ismert meg. „Gruber főorvos volt az, aki partnerként kezelt minket. Kikérte a véleményemet műtéti döntéseknél is. Ez akkoriban ritkaság volt. Rengeteget tanultam tőle, nagyon sokat köszönhetek neki.”. Az, hogy valódi szakmai partnerként tekintettek rá, megerősítette abban, hogy jó úton jár.

Saját módszert fejlesztett ki

Az edzői és tanári évek alatt érlelődött meg benne a saját módszer, a Testegyensúly preventív gerinctréning. A program több ezer emberhez jutott el, és ma már országosan ismert. „A lényeg, hogy ne akkor kezdjünk foglalkozni a gerincünkkel, amikor már baj van. Előzzük meg a problémát” – fogalmazza meg röviden.

Most a Szolnoki Campus gyakorlati oktatásában vállal komoly szerepet, az Almási Mozgás Akadémián pedig edzőket és gyógytornászokat képez. Szívügye a kismamák mozgásprogramja, ahol a prevenció és az egészségmegőrzés éppolyan fontos, mint bármelyik sportközegben. Külön öröm számára, de egyben felelősség is, hogy lánya is a gyógytornász pályára készül. „Neki szeretnék jó példát és inspirációt mutatni” – teszi hozzá.